開戰Day13／俄烏第三輪談判無突破 美再派500軍人赴歐

俄烏第三輪談判未取得重大進展。（新華社）

美東時間19:42更新

烏克蘭 召回海外維和部隊加強戰力 願繼續與俄羅斯談判

當地時間3月8日淩晨，烏克蘭總統澤倫斯基表示，在沒有找到實現和平的方式之前，烏方將繼續與俄羅斯的談判。

另外，澤倫斯基還簽署總統令，召回正在境外執行維和任務的烏士兵，以參加針對俄羅斯武裝力量的戰鬥。

美東時間19:26更新

俄烏第三輪談判結束 未有突破

俄烏戰爭至今進入第13天，烏克蘭官員表示，俄烏第三輪談判結束，未有突破，但是雙方在人道主義走廊方面，取得一些「積極進展」，將繼續與俄方進行談判。俄羅斯方面則持續敦促烏克蘭放棄克里米亞和烏東大部分地區，以作為停戰條件。

此外，五角大廈 7日宣布，將再增派500名美軍到歐洲，以加強北約東翼國包括波蘭、羅馬尼亞、德國 和希臘。五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，此部署旨在支持已在歐洲的美軍，以應對俄羅斯入侵烏克蘭。

另外，美軍的最新部署還包括向希臘派遣KC-135空中加油機、在波蘭和羅馬尼亞部署一個由40名軍力組成的空中支援行動中心，以及向德國派出軍械和維修部隊。