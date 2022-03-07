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俄軍恐將「無差別」攻擊轟炸平民 逼烏克蘭投降

記者顏伶如／綜合報導
烏克蘭首都基輔附近的伊爾平市6日遭俄軍砲擊，居民緊急撤離。（路透）
烏克蘭首都基輔附近的伊爾平市6日遭俄軍砲擊，居民緊急撤離。（路透）

一名資深西方情報官員對有線電視新聞網(CNN)指出，正在監控俄烏戰爭發展的美國與北約(NATO)官員，本周稍早注意到俄羅斯策略出現明顯轉變，似乎打算密集轟炸烏克蘭城市以逼迫投降，平民百姓死傷人數恐將相當可觀。

情報官員分析，俄方出動更大的重型武器，摧毀程度更嚴重，「這些武器偏向於無差別攻擊，死傷人數必定更多」。

官員說，俄羅斯手段極為兇殘，俄羅斯領導階層與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對於人類生命的尊重，「有著一套完全不同的標準」。

報導指出，美國官員近日已提出警告，俄軍原本打算迅速攻下基輔並推翻烏克蘭政權，目的未能達到之後，俄方策略開始改變，從原本以軍事機構為攻擊目標，轉變成攻擊平民百姓。

國務卿布林肯(Antony Blinken)日前表示：「克里姆林宮的攻擊如今造成烏克蘭平民傷亡增加，數以百計甚至數以千計的烏克蘭人已經喪命，受傷人數更多，其他國家公民也受到波及。」

布林肯指出，超過百萬難民已經從烏克蘭逃離到鄰國。俄羅斯摧毀越來越多基礎建設，烏克蘭境內數百萬受困民眾，處境越來越艱難。」

對於有輿論聲浪要求在烏克蘭設立禁航區(no-fly zone)，布林肯與北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)則持反對態度，理由是可能導致歐洲全面爆發戰爭；布林肯與史托騰柏格也說，禁航區的構想不切實際，風險在於可能引發俄羅斯與北約直接衝擊。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)已譴責北約排除在烏克蘭設立禁航區的可能性；他説，北約領導階層拒絕設立禁航區，等於是給俄羅斯轟炸更多烏克蘭城鎮開綠燈，「你們其實可以封鎖天空的」。

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