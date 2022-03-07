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烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

烏軍轉「血腥化」戰術：斷補給線、伏擊、撤退、巷戰…

編譯洪毅／綜合6日電
烏克蘭士兵4日持肩扛式反坦克武器在伊爾平(Irpin)市抵抗俄軍。（Getty Images）
烏克蘭士兵4日持肩扛式反坦克武器在伊爾平(Irpin)市抵抗俄軍。（Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭，烏軍抵抗超出預期，但鑑於俄軍人力、物力龐大，仍占優勢，「華盛頓郵報」引述學者報導，烏軍接下來勢必將調整純粹抵抗的戰術，轉向斷補給線、伏擊、戰略性撤退、巷戰，甚至要「血腥化」戰爭等，加大俄軍進攻難度。

俄軍的坦克不論數量、質量都超過烏軍，但如果沒有柴油補給，卻也可能成為累贅。烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克(Andriy Zagorodnyuk)就表示，沒有油的坦克及砲彈發射車只會讓這些武器成為陸上障礙物，易於殲滅或俘獲。

烏軍給志願民防部隊的戰術建議也是不要理會作戰車輛，而是伏擊武裝薄弱的補給車輛；當作戰車輛失去燃料補給後，俄軍官兵只剩下成為活靶或逃跑兩條路，而有數段已證實為真的俄軍遭棄作戰車輛的影像，表明此戰術已被採納而且有效果。

俄軍補給不良，讓烏軍有藉由伏擊反攻的機會；前中情局官員倫敦(Douglas London)表示，鑒於俄軍有眾多可襲擊的非移動目標，埋伏、突襲、然後逃跑的戰術可以破壞俄軍攻勢。

智庫「外交政策研究所」(Foreign Policy Research Institute)俄軍學者羅伯李(Rob Lee)則表示，俄羅斯對烏軍伏擊裝甲車的部隊情報掌握甚少。

但是倫敦也說，鑒於俄軍的優勢，烏軍最終仍可能得退守到城市、發動巷戰抵抗；不過專精巷戰的陸軍退役少校史賓賽(John Spencer)表示，透過深度防禦，例如炸毀橋梁、布建道路障礙物、武裝市民等戰術，巷戰拖延俄軍攻勢的力量不容小覷。

史賓賽表示，歷史上不乏較弱方的軍隊透過巷戰拖延敵方攻勢的例子，例如伊拉克2016年進攻伊斯蘭國(ISIS)控制的蘇摩爾(Mosul)，打了九個月的巷戰，直到美軍從空中幫忙才成功收復蘇摩爾；此外，俄軍應當無能力封鎖基輔市民獲得武器。

倫敦還表示，烏軍可能得被迫放棄一些城市，集中防守基輔，確保俄軍發動總攻勢後，烏克蘭首都不致淪陷；此外，烏軍的戰術還應該要讓俄軍遭到直接傷害，以動搖俄羅斯總統普亭拒不撤兵的意念。

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