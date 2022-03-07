紐時：普亭侵烏心境 美情報單位推測與疫情隔離有關

美國情報單位與白宮試圖推測俄羅斯總統普亭（圖）決定入侵烏克蘭的心境。(路透)

美國情報單位與白宮試圖推測俄羅斯總統普亭 (Vladimir V. Putin)決定入侵烏克蘭 的心境，探究他野心勃勃且喜歡冒險的個性，是否因為過去兩年的新冠肺炎疫情隔離封鎖而改變，或是他將進犯烏克蘭視為重建俄國 影響力並確保其功業的最佳時刻，亦或兩者皆是。

紐約時報報導，疫情期間，普亭允許俄國人民正常生活，自己卻退入社交距離的複雜繭蛹中。

俄國聯邦防護局(Federal Protective Service，其功能類似美方的秘勤局)在普亭周遭打造零病毒安全泡泡，遠比其他領袖更嚴密。

普亭大多從他位於莫斯科的宅邸，透過視訊會議與政府官員開會；外國使節即便人到了俄國，有時也無法與普亭面對面，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)去年訪問莫斯科，即以視訊方式會晤普亭。

普亭最近開始會親自接見外國領袖，他5日與以色列總理班奈特(Naftali Bennett)晤談約三小時；普亭的所有訪客都必須事前隔離長達兩周，且須通過克姆林宮(Kremlin)和普亭官邸的層層消毒通道。

部分會晤普亭的外國使節拒絕接受核酸(PCR)檢測，以防去氧核醣核酸(DNA)樣本和序列落入俄國之手，不願配合篩檢者必須距離普亭20呎。

普亭高規格防疫與他69歲的年紀相關，高齡者染疫有更高機率重症；另有評論員認為，普亭早年接受俄國間諜特務(KGB)訓練，讓他養成多疑、猜忌的個性。

美國情報官員告訴白宮與國會，普亭可能覺得被自己的過度反應所困，導致他對烏克蘭城市進行無差別砲擊，以彌補俄軍入侵初期所犯下的錯誤，也可能瞄準美國金融系統發動網路攻擊，甚至發出核武威脅，揚言擴大戰線到烏克蘭邊境之外。