馬克宏再熱線普亭 憂俄攻烏核電廠、歷史港市敖德薩
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)6日與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)通話期間，提及他擔心俄軍可能很快就會攻擊重要的黑海沿岸歷史港市敖德薩(Odessa)，並強調應透過協商化解烏克蘭危機，以及保護烏克蘭核設施的重要性；法國官員指出，馬克宏在通話期間多次強調，烏克蘭境內的各個核電廠不能捲入戰鬥，絕不可成為俄羅斯進攻的目標。
法國總統府表示，總統馬克宏6日再度與俄羅斯總統普亭通話，就俄國侵略烏克蘭一事進行討論。這是俄羅斯2月24日進攻烏克蘭後，法俄兩國元首第四度對談，通話持續1小時45分。
來源：Republic World
法新社報導，馬克宏3日才與普亭有一場激烈對話；根據艾里賽宮說法，馬克宏當時感到烏克蘭的「最壞情況尚未發生」，因為普亭有意奪取「整個」烏克蘭。
這位法國官員強調，會談中普亭向馬克宏保證，俄軍沒有攻擊核電廠的打算，並且同意國際原子能機構(IAEA)設下的標準，原則上近日內會針對此事與烏方和IAEA溝通；克里姆林宮並於通話後以新聞稿回應，「關於馬克宏總統就確保烏克蘭境內核電站安全所表達的擔憂，普亭總統已向他詳細說明烏克蘭激進組織在札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠地區的挑釁行為。」
普亭6日指出，他在烏克蘭的戰役正照計畫進行，且在基輔停止反抗之前不會終結；另一方面，遭俄軍轟炸的烏國南部港市馬立波(Mariupol)嘗試開通人道走廊再度失敗，俄烏雙方預定7日進行第3輪談判；對此，馬克宏也向普亭表示，參戰雙方必須保護平民並允許人道主義救援行動順利進行。
法國方面說：「6日在馬立波的局勢相當艱難，我們的要求非常明確，就是要莫斯科當局停止軍事行動、不得攻擊核電廠設備，同時允許人道主義救援行動深入馬立波，協助撤退當地平民；我們希望俄羅斯可以對此作出迅速且明確的回應。」
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