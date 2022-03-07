馬克宏再熱線普亭 憂俄攻烏核電廠、歷史港市敖德薩

正在競選連任法國總統馬克宏6日再度與俄國普亭總統通話。法方轉述談話內容指馬克宏擔心普亭即將下令進攻烏南的海港市敖德薩，切斷海上通路。(路透)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)6日與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)通話期間，提及他擔心俄軍可能很快就會攻擊重要的黑海沿岸歷史港市敖德薩(Odessa)，並強調應透過協商化解烏克蘭 危機，以及保護烏克蘭核設施的重要性；法國官員指出，馬克宏在通話期間多次強調，烏克蘭境內的各個核電廠不能捲入戰鬥，絕不可成為俄羅斯進攻的目標。

法國總統府表示，總統馬克宏6日再度與俄羅斯總統普亭通話，就俄國侵略烏克蘭一事進行討論。這是俄羅斯2月24日進攻烏克蘭後，法俄兩國元首第四度對談，通話持續1小時45分。

來源：Republic World

法新社報導，馬克宏3日才與普亭有一場激烈對話；根據艾里賽宮說法，馬克宏當時感到烏克蘭的「最壞情況尚未發生」，因為普亭有意奪取「整個」烏克蘭。

這位法國官員強調，會談中普亭向馬克宏保證，俄軍沒有攻擊核電廠的打算，並且同意國際原子能機構(IAEA)設下的標準，原則上近日內會針對此事與烏方和IAEA溝通；克里姆林宮並於通話後以新聞稿回應，「關於馬克宏總統就確保烏克蘭境內核電站安全所表達的擔憂，普亭總統已向他詳細說明烏克蘭激進組織在札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠地區的挑釁行為。」

普亭6日指出，他在烏克蘭的戰役正照計畫進行，且在基輔停止反抗之前不會終結；另一方面，遭俄軍轟炸的烏國南部港市馬立波(Mariupol)嘗試開通人道走廊再度失敗，俄烏雙方預定7日進行第3輪談判；對此，馬克宏也向普亭表示，參戰雙方必須保護平民並允許人道主義救援行動順利進行。

法國方面說：「6日在馬立波的局勢相當艱難，我們的要求非常明確，就是要莫斯科當局停止軍事行動、不得攻擊核電廠設備，同時允許人道主義救援行動深入馬立波，協助撤退當地平民；我們希望俄羅斯可以對此作出迅速且明確的回應。」