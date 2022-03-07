波蘭軍援烏克蘭米格戰機 美答應以F-16戰機補足

波蘭決定提供手中的俄製戰機給烏克蘭，空防抗俄。美國6日表示同意提供美製新戰機F-16給波蘭。圖為波蘭空軍使用的俄製Mig29型戰機。(美聯社)

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)6日證實，美方同意波蘭提供米格-29戰鬥機(MiG-29)給烏克蘭 防禦俄軍，同時美軍會提供新製F-16戰機補足波蘭空軍機隊。稍早，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)6日表示，中西部大城文尼察(Vinnytsia)的機場 在俄羅斯飛彈狂轟下已全毀，再次呼籲西方在烏克蘭設禁飛區。

布林肯6日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時說，美方同意波蘭送戰機給烏克蘭的計畫；屆時，烏克蘭飛官將從波蘭駕駛28架俄製米格-29戰鬥機(MiG-29)返烏，抗衡俄國 戰機威脅，而波蘭的機隊將由美製的F-16新戰機補足。

波蘭決定提供手中的俄製戰機給烏克蘭，空防抗俄。美國6日表示同意提供美製新戰機給波蘭。圖為烏克蘭空軍使用的俄製Su-27型戰機。(美聯社)

拜登政府並不反對波蘭政府提供軍機給烏克蘭，但這樣一來恐使北大西洋公約組織(NATO)與莫斯科的緊張情勢升溫。但美方與北約目前並不考慮在烏克蘭上空建立禁飛區，因這將讓北約空軍直接與俄軍對抗。澤倫斯基一直要求美國及北約建立禁飛區。

波蘭與美國政府正在討論戰機相關事宜，而美製軍機送往波蘭還需要很長一段時間。

許多東歐國家，包括波蘭、保加利亞和斯洛伐克都有數十架俄製戰機，但在美方未能確保取代其機隊前，不敢貿然將戰機贈予烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基6日在推特現身，呼籲國人團結抗俄。澤連斯基一直要求盟國建立禁飛區。(美聯社)

另外，澤倫斯基6日說：「我接獲文尼察遭飛彈空襲的通知，八枚飛彈，機場全毀。」

「文尼察機場被炸毀，違背和平與良心，該機場對俄國從來不是威脅。」他說，「他們持續摧毀我們的基礎建設、我們打造的生活、雙親、祖父母和多代烏克蘭人。」

俄國國防部證實襲擊文尼察機場，發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)說：「3月6日，烏克蘭空軍在文尼察的一座機場已被長程精準武器摧毀。」

俄軍2月24日入侵以來，烏克蘭多城與機場遭攻擊，但文尼察機場距離與俄國或白俄邊界甚遠，軍民兩用機場毀於俄軍攻擊非同小可，可能影響未來自烏西的波蘭運補軍火的供應線。

烏總統再籲西方：畫設「禁飛區

澤倫斯基藉機再次要求西方在烏克蘭畫設禁飛區，以防俄軍空襲。

「我們每天重複，關閉烏克蘭空域，別給俄國的飛彈和戰機任何機會，請打造沒有飛彈和空襲的人道區域。」他呼籲全球領袖、西方領袖：「我們是人，你們有人道義務保護我們、保護平民，且你們做得到。若你們袖手，就連讓我們至少能自保的戰機也不給，唯一結論是，你們想讓我們慢慢被殺光。」

大批民眾6日在紐約市布魯克林區、烏克蘭裔聚居的布萊登海灘社區示威示威， 抗議普亭侵略烏克蘭，要求盟國在烏克蘭上空建立禁飛區，阻嚇俄國空軍進犯。(Getty Images)

俄國總統普亭5日表示，將視在烏克蘭畫設禁飛區的國家為參與軍事衝突的一方。普亭說：「我們會立刻認為他們參與軍事衝突，無論他們屬於哪個組織，不可以在烏克蘭空域這麼做，只能從鄰近國家著手，但任何朝這方面的行徑都會被我們視作參與武裝衝突。」

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)4日表示，禁飛區不在盟國考慮之列。

來源：Global Citizen