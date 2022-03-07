Mastercard、Visa制裁 俄銀行改找中國銀聯合作

俄羅斯金融體系遭到制裁，Alfa等多家俄國銀行繞過Visa等歐美信用卡，轉向中國，開始發放使用中國銀聯支付系統的信用卡。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭，讓俄國 遭受金融制裁，一些企業採取更嚴厲的舉措，例如萬事達(Mastercard)、Visa兩間信用卡 公司暫停在俄國的業務，嚴重打擊俄國銀行業支付結算；在這樣的背景下，俄國銀行業可能將轉向「中國銀聯」，加強與之合作。

華爾街日報報導，萬事達與Visa於5日宣布暫停與俄羅斯銀行業的往來後，俄國兩信用卡公司的持卡人只能透過俄國的支付結算系統Mir交易，但是除亞美尼亞、土耳其、越南等國外，幾乎沒有國家使用此系統，故非常難進行跨境交易。

調研機構尼爾森報告(Nilson Report)的數字顯示，2020年俄羅斯74%的金融卡、信用卡交易來自萬事達、Visa；故兩公司暫停與俄國銀行業往來，堪稱是比目前各國對俄國銀行業的金融制裁更大的衝擊。

俄羅斯銀行業面臨的國際制裁包括，禁止與歐美國家的個人及企業往來，不過俄國銀行業仍能在世界各地參與業務；雖然美國與英國限制俄國最大銀行、聯邦儲蓄銀行(Sberbank)使用美元及英鎊，但該銀行的個人及企業客戶未受到太大影響。

俄羅斯最大民營銀行、阿爾法銀行(Alfa Bank)6日就表示，萬事達、Visa持卡人在本月10日之後，跨境交易將大幅受限，客戶如要出國，建議盡可能事前領更多現金。

聯邦儲蓄銀行與阿爾法銀行、Tinkoff Bank均在6日表示，正在研究與中國銀聯合作、發行銀聯卡的可能性；天然氣工業銀行(Gazprombank)則表示，客戶可使用銀聯或日本的JCB信用卡跨境交易。

俄羅斯金融體系遭到制裁，Alfa等多家俄國銀行繞過Visa等歐美信用卡，轉向中國，開始發放使用中國銀聯支付系統的信用卡。(美聯社)

銀聯卡與中國人的足跡一般，在全世界各個角落幾乎無所不在，可在180多個國家的實體店使用，線上跨境交易更橫跨超過200個國家。

但這也標誌著由於俄羅斯遭到歐美孤立，可能將愈發仰賴中國的態勢；中國已經表態反對制裁俄國，不過尚不能確定俄國銀行業有意與銀聯合作，是否代表中俄兩國必然會合作建立足以取代建立當前全球金融體系的系統，例如Swift交易系統等。

阿爾法銀行表示，仍然希望國際支付系統有一天能重新為俄羅斯所使用，屆時發行的信用卡就能再次走向全世界。