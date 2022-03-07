布林肯：若澤倫斯基遇刺 烏克蘭已準備應急計畫

國務卿布林肯(左)6日自波蘭抵鄰國摩爾多瓦訪問，與摩國總統桑杜擊掌致意。他重申對摩爾多瓦的全力支持，抵抗俄國。(美聯社)

國務卿布林肯 6日表示，烏克蘭政府已備好若是總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)被刺殺，烏國政權如何存續的應急計畫，美國對此也有心理準備；布林肯另表示，美國已收到許多報告，指俄軍在烏國境內施暴，諸多證據顯示俄軍犯下戰爭罪罪行。

媒體報導，上周當中，澤倫斯基已三次逃過俄羅斯撐腰團體發動的刺殺；布林肯6日上哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目「面對全國」(Face the Nation)受訪，主持人問到澤倫斯基若遭謀殺，俄羅斯總統普亭會不會面臨「後果」？美方是否在制定應變計畫，沒有澤倫斯基掌舵，依然支持烏國政府？

布林肯回答時先讚美澤倫斯基等基輔官員「體現烏國人民不凡的英勇」，再稱烏國已備好多項計畫，但他無法詳談烏國「政府存續」計畫的細節，目前存而不論。

布林肯另指出，美方已閱讀過很多報告，指俄軍在烏國逞暴肆虐，「可能構成戰爭罪」；拜登政府已致力協助各方調查烏國境內發生事件；布林肯表示，已看到很多可信報告，指俄軍蓄意攻擊平民，行動構成戰爭罪要素；此外極可信報告說，俄軍動用「某些武器」。

國務卿布林肯(左)5日抵波蘭訪問，他與波蘭外長庫列巴波蘭境內的波烏邊界會談，重申對烏克蘭的支持。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)認為，布林肯指的是俄軍疑似在人口稠密區使用集束炸彈。

布林肯指出，美方目前致力於紀錄俄軍一切行為，拼湊並審視，要確保各方調查合宜，以確定戰爭罪是否已經犯下或正在發生；美國會支持資格合適的各方偵辦。

國際刑事法院上周表示，俄國未受挑釁便入侵烏國之後，法院立即主動偵辦有沒犯下戰爭罪；美國駐基輔大使館 4日發推文指稱，俄軍攻擊烏克蘭核電廠，已構成戰爭罪，但國務院接下來發緊急通知給在歐洲美國各使館，諭令不得轉推基輔大使館的推文。

截至5日午夜，聯合國紀錄到364名烏國平民死於戰火，其中有25名孩童，另707人受傷；俄軍無情轟炸非軍事目標，平民傷亡人數日增，莫斯科已受指控犯下戰爭罪。