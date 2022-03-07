我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

布林肯：若澤倫斯基遇刺 烏克蘭已準備應急計畫

編譯潘勛╱綜合6日電
國務卿布林肯(左)6日自波蘭抵鄰國摩爾多瓦訪問，與摩國總統桑杜擊掌致意。他重申對摩爾多瓦的全力支持，抵抗俄國。(美聯社)
國務卿布林肯(左)6日自波蘭抵鄰國摩爾多瓦訪問，與摩國總統桑杜擊掌致意。他重申對摩爾多瓦的全力支持，抵抗俄國。(美聯社)

國務卿布林肯6日表示，烏克蘭政府已備好若是總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)被刺殺，烏國政權如何存續的應急計畫，美國對此也有心理準備；布林肯另表示，美國已收到許多報告，指俄軍在烏國境內施暴，諸多證據顯示俄軍犯下戰爭罪罪行。

媒體報導，上周當中，澤倫斯基已三次逃過俄羅斯撐腰團體發動的刺殺；布林肯6日上哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目「面對全國」(Face the Nation)受訪，主持人問到澤倫斯基若遭謀殺，俄羅斯總統普亭會不會面臨「後果」？美方是否在制定應變計畫，沒有澤倫斯基掌舵，依然支持烏國政府？

布林肯回答時先讚美澤倫斯基等基輔官員「體現烏國人民不凡的英勇」，再稱烏國已備好多項計畫，但他無法詳談烏國「政府存續」計畫的細節，目前存而不論。

布林肯另指出，美方已閱讀過很多報告，指俄軍在烏國逞暴肆虐，「可能構成戰爭罪」；拜登政府已致力協助各方調查烏國境內發生事件；布林肯表示，已看到很多可信報告，指俄軍蓄意攻擊平民，行動構成戰爭罪要素；此外極可信報告說，俄軍動用「某些武器」。

國務卿布林肯(左)5日抵波蘭訪問，他與波蘭外長庫列巴波蘭境內的波烏邊界會談，重申...
國務卿布林肯(左)5日抵波蘭訪問，他與波蘭外長庫列巴波蘭境內的波烏邊界會談，重申對烏克蘭的支持。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)認為，布林肯指的是俄軍疑似在人口稠密區使用集束炸彈。

布林肯指出，美方目前致力於紀錄俄軍一切行為，拼湊並審視，要確保各方調查合宜，以確定戰爭罪是否已經犯下或正在發生；美國會支持資格合適的各方偵辦。

國際刑事法院上周表示，俄國未受挑釁便入侵烏國之後，法院立即主動偵辦有沒犯下戰爭罪；美國駐基輔大使館4日發推文指稱，俄軍攻擊烏克蘭核電廠，已構成戰爭罪，但國務院接下來發緊急通知給在歐洲美國各使館，諭令不得轉推基輔大使館的推文。

截至5日午夜，聯合國紀錄到364名烏國平民死於戰火，其中有25名孩童，另707人受傷；俄軍無情轟炸非軍事目標，平民傷亡人數日增，莫斯科已受指控犯下戰爭罪。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
布林肯 澤倫斯基 大使館

上一則

只有烏人是難民？傳外國人遭歧視 被要求去另一個邊境

下一則

波蘭軍援烏克蘭米格戰機 美答應以F-16戰機補足

延伸閱讀

布林肯再呼籲北京：公開譴責俄羅斯

布林肯再呼籲北京：公開譴責俄羅斯
油價恐續漲 布林肯：美、歐討論禁止進口俄羅斯石油

油價恐續漲 布林肯：美、歐討論禁止進口俄羅斯石油
開戰Day12／不要沉默 澤倫斯基向俄國人喊話

開戰Day12／不要沉默 澤倫斯基向俄國人喊話
烏西機場也被炸 澤倫斯基再籲西方設禁飛區

烏西機場也被炸 澤倫斯基再籲西方設禁飛區

熱門新聞

俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑