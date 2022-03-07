美歐已準備助烏克蘭組流亡政府 繼續對俄打游擊

烏克蘭總統澤倫斯基6日透過影片發演說。(路透)

俄羅斯 入侵烏克蘭 ，遭到烏國上下出乎外界預料的強烈抵抗，讓俄軍可能發動更為猛烈的攻勢，俄國總統普亭還警告烏國恐「國將不存」；在此背景下，數間媒體引述消息人士稱，歐美各國正在為建立「烏克蘭流亡政府」做準備。

歐美官員表示，計畫協助建立烏克蘭流亡政府，可能的地點為波蘭，目的是為首都基輔淪陷、甚至俄羅斯占領烏國全境後，仍可協助指揮地下游擊戰抗擊俄軍；一名華府官員就說，要為「每一種可能」做因應計畫。

歐美官員認為，若烏克蘭被迫要建立流亡政府，烏國總統澤倫斯基 是團結烏國、號召民眾的關鍵力量；故在戰爭初期，歐美就曾建議澤倫斯基將政府遷往西部大城利維夫(Lviv)，甚至幫忙其出逃，但澤倫斯基拒絕這類提案，堅持鎮守基輔。

因此關於澤倫斯基與流亡政府的討論，也及於若基輔淪陷，澤倫斯基仍不願或無法離開基輔時，要將哪些澤倫斯基政府團隊成員帶到烏克蘭境外以建立流亡政府。

事實上，戰爭初期遷都利維夫的提議，是基於俄羅斯對烏東的執著；但是隨著戰事升級，俄軍傷害平民的消息愈來愈多，讓歐美開始懷疑，俄國是否其實真的想占領烏克蘭全境。

一名歐洲官員還說，日前聯合國大會上，有141國支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭，表明由澤倫斯基建立的流亡政府渴望得到國際普遍承認。

不過歐美官員表示，尚未做成任何決定，而且澤倫斯基不願流亡，又一直希望與俄羅斯談判，更讓這些討論必須很謹慎；國務卿布林肯(Antony Blinken)6日則說，為確保烏克蘭戰略上的連續性，他不願多談任何相關細節。

另一項更需謹慎的事情是，一些官員認為在普亭眼哩，協助打游擊戰可能就已視同宣戰，讓整個北約(NATO)拖入對俄戰爭泥沼。

這也是為何歐美官員的另一個想法、也就是在烏克蘭西半部劃設禁飛區，讓澤倫斯基政府立足於此的做法也幾乎不可行的原因；不過也有消息人士說，雖然部分北約成員國不願與俄國交戰，但是不排除部分國家自願組織聯盟，劃設禁飛區。