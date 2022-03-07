我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

美歐已準備助烏克蘭組流亡政府 繼續對俄打游擊

編譯洪毅／綜合6日電
烏克蘭總統澤倫斯基6日透過影片發演說。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基6日透過影片發演說。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭，遭到烏國上下出乎外界預料的強烈抵抗，讓俄軍可能發動更為猛烈的攻勢，俄國總統普亭還警告烏國恐「國將不存」；在此背景下，數間媒體引述消息人士稱，歐美各國正在為建立「烏克蘭流亡政府」做準備。

歐美官員表示，計畫協助建立烏克蘭流亡政府，可能的地點為波蘭，目的是為首都基輔淪陷、甚至俄羅斯占領烏國全境後，仍可協助指揮地下游擊戰抗擊俄軍；一名華府官員就說，要為「每一種可能」做因應計畫。

歐美官員認為，若烏克蘭被迫要建立流亡政府，烏國總統澤倫斯基是團結烏國、號召民眾的關鍵力量；故在戰爭初期，歐美就曾建議澤倫斯基將政府遷往西部大城利維夫(Lviv)，甚至幫忙其出逃，但澤倫斯基拒絕這類提案，堅持鎮守基輔。

因此關於澤倫斯基與流亡政府的討論，也及於若基輔淪陷，澤倫斯基仍不願或無法離開基輔時，要將哪些澤倫斯基政府團隊成員帶到烏克蘭境外以建立流亡政府。

事實上，戰爭初期遷都利維夫的提議，是基於俄羅斯對烏東的執著；但是隨著戰事升級，俄軍傷害平民的消息愈來愈多，讓歐美開始懷疑，俄國是否其實真的想占領烏克蘭全境。

一名歐洲官員還說，日前聯合國大會上，有141國支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭，表明由澤倫斯基建立的流亡政府渴望得到國際普遍承認。

不過歐美官員表示，尚未做成任何決定，而且澤倫斯基不願流亡，又一直希望與俄羅斯談判，更讓這些討論必須很謹慎；國務卿布林肯(Antony Blinken)6日則說，為確保烏克蘭戰略上的連續性，他不願多談任何相關細節。

另一項更需謹慎的事情是，一些官員認為在普亭眼哩，協助打游擊戰可能就已視同宣戰，讓整個北約(NATO)拖入對俄戰爭泥沼。

這也是為何歐美官員的另一個想法、也就是在烏克蘭西半部劃設禁飛區，讓澤倫斯基政府立足於此的做法也幾乎不可行的原因；不過也有消息人士說，雖然部分北約成員國不願與俄國交戰，但是不排除部分國家自願組織聯盟，劃設禁飛區。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

VPN、收音機…國際媒體「道高一丈」突破俄封鎖 續傳消息

下一則

俄軍恐將「無差別」攻擊轟炸平民 逼烏克蘭投降

延伸閱讀

開戰Day12／不要沉默 澤倫斯基向俄國人喊話

開戰Day12／不要沉默 澤倫斯基向俄國人喊話
烏西機場也被炸 澤倫斯基再籲西方設禁飛區

烏西機場也被炸 澤倫斯基再籲西方設禁飛區
華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備

華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備
烏總統控俄軍炸毀中部機場 還準備砲擊敖德薩

烏總統控俄軍炸毀中部機場 還準備砲擊敖德薩

熱門新聞

俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑