VPN、收音機…國際媒體「道高一丈」突破俄封鎖 續傳消息

俄羅斯以「散布假新聞」為由，封鎖海外媒體。圖為莫斯科一間獨立廣播電台「莫斯科迴聲」(Echo Moscow)，因禁令被迫關門。(Getty Images)

烏俄衝突超過一周，俄羅斯 方面也加大力度進行內部宣傳，以「散布關於『烏克蘭 特別軍事行動』假消息」為由大肆封鎖西方媒體在俄國 境內的流通；然而，西方媒體拿出多年以來與中國政府鬥智鬥勇的經驗，突破層層障礙，利用VPN、加密瀏覽器甚至是老式收音機，規避網路管制，繼續向俄羅斯民眾送上戰場最新消息。

被莫斯科當局封鎖的西方媒體包含英國廣播公司(BBC)、美國之音(Voice of America)、自由歐洲電台(Radio Free Europe)、紐約時報、華盛頓郵報、推特(Twitter)與臉書(Facebook)等，俄國官方指控這些西方媒體散發假消息，封鎖此等資訊在境內流通是保護國家安全的必要措施。

然而，BBC近日發出聲明，表示：「獲得準確與獨立的訊息是一項基本人權，不容俄國政府剝奪俄羅斯民眾知的權利」，並附上教導俄國民眾如何突破封鎖的教戰手則；此外，BBC也將重啟冷戰時代的短波無線電技術，固定每日向烏克蘭及俄羅斯地區發送四個小時的新聞。

另一方面，BBC、美國之音與哥倫比亞廣播公司(CBS)為了不讓自家駐俄記者遭生命威脅，相繼公告要求正在俄羅斯的記者暫停工作，BBC說：「我們不希望記者僅僅因為執行業務就面臨被俄國法律刑事起訴的風險」；報版媒體亦有類似政策，華盛頓郵報就說：「來自俄國記者的報導都不會署名或記載日期，以保護他們在莫斯科的安全。」

不過俄國對內嚴格限制資訊流通並不能阻擋民眾獲取外界消息；美國之音表示，其俄語網站的的訪問輛近日暴增；數位戰略暨觀眾關係部主管貝斯(Matthew Baise)說：「美國之音」俄語網站的訪問量從戰前的每日4萬次增加到現在的每日25萬次，其中20%透過VPN連上」；自由歐洲電台也指出，獨立俄語新聞被分享的頻率，遠高於俄國官媒發出的消息。

除了西方媒體以外，俄國境內的獨立媒體也面臨風險，俄國當局已下令關閉Echo Moscow、TV Rain 和 Meduza等多個非官方媒體，部分記者甚至已逃往國外。