二度停火再破局 俄軍在基輔郊外砲擊撤離民眾
俄烏戰爭6日進入第11天，烏克蘭戰略港市馬立波(Mariupol)6日原訂二度停火以重啟人道撤離通道，卻再次破局；俄軍在烏克蘭首都基輔郊外伊爾平(Irpin)砲擊撤離民眾，造成至少八人死亡，烏克蘭當局指責俄軍無視平民傷亡風險。
俄烏第三輪和平談判將展開
俄羅斯與烏克蘭將於7日舉行第三輪和平談判。烏克蘭代表稱，烏方不會再致力於提交加入北約的申請，而是將討論某種「非北約模式」。據俄羅斯衛星通訊社6日報導，烏克蘭和談代表團稱第三輪俄烏兩國和談將於3月7日舉行。俄羅斯和烏克蘭第一輪談判於2月28日舉行。第二輪談判是在3月3日。兩輪和談均在白羅斯境內舉行。但都沒有達成具體成果。
原來第二次和談達成停火協議，建立人道走廊，撤離平民，但無法確切執行，烏軍指控俄軍破壞協定。
馬立波原訂當地時間6日上午10時至晚上9時(美東6日上午3時至7日下午2時)再次停火，卻仍宣告破局，親俄分離主義者與國民衛隊互控對方不遵守協議。
普亭：基輔停止敵對才會停止
俄國總統普亭則歸咎烏軍，稱俄國的入侵行動「只會在基輔停止敵對」後才會停止；他呼籲烏克蘭人民投降。
烏克蘭官員表示，馬立波居民原有43萬人，戰事爆發後，當地糧食、水、藥物等補給用品嚴重短缺，俄烏雙方原本同意停火11小時，讓平民與傷者撤離，但俄軍很快關閉人道走廊。
烏克蘭內政部長顧問赫拉先科(Anton Gerashchenko)在Telegram上表示，「沒有人道走廊，俄軍再次攻擊。」
美聯社引述伊爾平市長馬基辛(Oleksander Markyshin)的說法報導，俄軍砲擊基輔西北部的伊爾平，造成至少八個平民身亡，其中包括一個家庭的數名成員。
影像顯示，伊爾平的街道遭一枚炸彈空襲，距離人們撤離的一座橋不遠。
人道通道再關 逃離希望破滅
美聯社指出，人道撤離通道再次關閉，讓當地民眾逃離烽火的希望破滅；俄軍在烏克蘭南部及沿海地帶略有斬獲，但北方戰線連日無重大進展。
俄烏戰爭以來，已有150萬人逃離；聯合國難民署表示，這是「第二次世界大戰以來，進展最快速的歐洲難民危機」。
俄國國營電視台報導，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)6日與普亭通話一小時；土耳其總統府表示，厄多安敦促普亭在烏停火、開設人道走廊並簽署和平協議。
克里姆林宮稍晚發表聲明說，俄國只會在烏克蘭停止戰鬥並滿足俄國的要求時，才會停止軍事行動。
另外，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也與普亭通電話，討論烏克蘭的核電廠情勢，雙方原則上同意「對話」，對話方包括俄、烏及聯合國原子能委員會成員；烏克蘭有四座核電廠、15具反應爐，也是1986年車諾比(Chernobyl)核災的發生地。
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