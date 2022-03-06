我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

設人道走廊 烏控俄照炸不誤 馬立波撤離喊卡

編譯陳韻涵／綜合5日電
俄羅斯侵略軍在烏克蘭無差別的轟炸，導致烏克蘭人民流離失所。圖為比拉撤華（Bila Tserkva )市一名老婦在逃難前傷心回望已被炸得面目全非的家園。（路透）
俄羅斯侵略軍在烏克蘭無差別的轟炸，導致烏克蘭人民流離失所。圖為比拉撤華（Bila Tserkva )市一名老婦在逃難前傷心回望已被炸得面目全非的家園。（路透）

俄烏戰爭進入第十天，雙方5日同意局部暫時停火，在烏東兩處開闢人道走廊，讓平民撤離及人道救援通行；但撤離行動持續數小時後，烏方喊卡並指控俄軍持續砲擊，俄國反控烏克蘭民族主義分子不讓平民離開，停火協議形同破局。

俄烏雙方同意執行3日第二輪會談的人道走廊事項，俄軍自基輔時間5日上午9時至下午4時，在戰略港市馬立波(Mariupol)和鄰近城市沃爾諾瓦哈(Volnovakha)暫時停火，平民自當地時間上午11時開始撤離。

撤離路線為馬立波至札波羅熱(Zaporozhye)，民眾可至馬立波市內三個地點搭乘撤離專車，私家車必須按開放路線行駛，嚴禁偏離指定路線。

烏方表示，馬立波約20萬人等待撤離，沃爾諾瓦哈則約2萬人。

俄反控烏阻平民離開

人道走廊成為俄烏邁向和緩局勢的曙光，但馬立波市官員5日下午延後撤離行動，指控俄軍違反暫時停火承諾，持續砲擊馬立波；俄國國防部則反控烏克蘭「民族主義者」阻擋平民離開，兩國各說各話。

馬立波副市長奧爾洛夫(Sergiy Orlov)表示，「攻擊暫停一小段時間，接著又開始」；他指控俄軍 「持續摧毀馬立波」。

英國國防部5日譴責俄國利用一紙停火協議規避國際譴責，同時重整軍力；俄國國防部反控烏軍利用停火協議強化後勤配置，遂恢復戰鬥。

俄烏纏鬥逾一周，烏克蘭地方官員形容遭攻擊的地區面臨人道災難；聯合國難民署表示，俄烏開戰迄今，已至少331位平民喪命；研究人員表示，傷亡總數可能更高，但在戰時很難確實統計人數。

市長：馬立波被摧毀

馬立波居民近幾天遭受俄軍「無情轟炸」，該市市長博伊琴科(Vadym Boichenko)4日透過Telegram發布訊息，形容「我們簡直被摧毀」。

俄烏雙方達成停火協議後，當地官員原本表示，將在數日期間，分階段「讓每個人都能離開」，當地官員呼籲計畫開私家車離開的民眾，「帶上別人，盡可能把車塞滿」。

博伊琴科則表示，「在無情烽火之下」，人道通道是唯一安全離開的路。

「這不是容易的決定，馬立波的街道已不再房屋林立，馬立波已無法居住，這攸關你我。」博伊琴科寫道，「我們的主要任務，向來是、依然是保護人民」。

奧爾洛夫在人道通道因硝煙再起而暫停後表示，俄軍6日依然「轟炸馬立波」；當地官員通報，考量周遭戰事，撤離路線不安全，「人們很害怕」。

俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾...
俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日在烏克蘭軍方人員協助下試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(Getty Images)
俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾...
俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日在烏克蘭軍方人員協助下試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(美聯社)

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 國防部 烏克蘭

上一則

俄占領區 烏平民訴俄軍暴行：任何人想逃走，他們掃射

延伸閱讀

開戰Day11／趁俄暫停火 哈爾科夫附近烏軍進行反攻

開戰Day11／趁俄暫停火 哈爾科夫附近烏軍進行反攻
俄軍暫停攻勢 哈爾科夫附近烏軍大反攻進入烏俄邊界

俄軍暫停攻勢 哈爾科夫附近烏軍大反攻進入烏俄邊界
俄軍攻擊烏南造船中心 企圖在烏東與克里米亞之間建立陸地走廊

俄軍攻擊烏南造船中心 企圖在烏東與克里米亞之間建立陸地走廊
聲稱馬立波停火後 俄羅斯恢復烏克蘭境內攻擊行動

聲稱馬立波停火後 俄羅斯恢復烏克蘭境內攻擊行動

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
俄國軍方今天首度坦承確實有官兵「傷亡」。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

2022-02-27 15:09

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出