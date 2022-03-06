設人道走廊 烏控俄照炸不誤 馬立波撤離喊卡

俄羅斯侵略軍在烏克蘭無差別的轟炸，導致烏克蘭人民流離失所。圖為比拉撤華（Bila Tserkva )市一名老婦在逃難前傷心回望已被炸得面目全非的家園。（路透）

俄烏戰爭進入第十天，雙方5日同意局部暫時停火，在烏東兩處開闢人道走廊，讓平民撤離及人道救援通行；但撤離行動持續數小時後，烏方喊卡並指控俄軍持續砲擊，俄國 反控烏克蘭 民族主義分子不讓平民離開，停火協議形同破局。

俄烏雙方同意執行3日第二輪會談的人道走廊事項，俄軍自基輔時間5日上午9時至下午4時，在戰略港市馬立波(Mariupol)和鄰近城市沃爾諾瓦哈(Volnovakha)暫時停火，平民自當地時間上午11時開始撤離。

撤離路線為馬立波至札波羅熱(Zaporozhye)，民眾可至馬立波市內三個地點搭乘撤離專車，私家車必須按開放路線行駛，嚴禁偏離指定路線。

烏方表示，馬立波約20萬人等待撤離，沃爾諾瓦哈則約2萬人。

俄反控烏阻平民離開

人道走廊成為俄烏邁向和緩局勢的曙光，但馬立波市官員5日下午延後撤離行動，指控俄軍違反暫時停火承諾，持續砲擊馬立波；俄國國防部 則反控烏克蘭「民族主義者」阻擋平民離開，兩國各說各話。

馬立波副市長奧爾洛夫(Sergiy Orlov)表示，「攻擊暫停一小段時間，接著又開始」；他指控俄軍 「持續摧毀馬立波」。

英國國防部5日譴責俄國利用一紙停火協議規避國際譴責，同時重整軍力；俄國國防部反控烏軍利用停火協議強化後勤配置，遂恢復戰鬥。

俄烏纏鬥逾一周，烏克蘭地方官員形容遭攻擊的地區面臨人道災難；聯合國難民署表示，俄烏開戰迄今，已至少331位平民喪命；研究人員表示，傷亡總數可能更高，但在戰時很難確實統計人數。

市長：馬立波被摧毀

馬立波居民近幾天遭受俄軍「無情轟炸」，該市市長博伊琴科(Vadym Boichenko)4日透過Telegram發布訊息，形容「我們簡直被摧毀」。

俄烏雙方達成停火協議後，當地官員原本表示，將在數日期間，分階段「讓每個人都能離開」，當地官員呼籲計畫開私家車離開的民眾，「帶上別人，盡可能把車塞滿」。

博伊琴科則表示，「在無情烽火之下」，人道通道是唯一安全離開的路。

「這不是容易的決定，馬立波的街道已不再房屋林立，馬立波已無法居住，這攸關你我。」博伊琴科寫道，「我們的主要任務，向來是、依然是保護人民」。

奧爾洛夫在人道通道因硝煙再起而暫停後表示，俄軍6日依然「轟炸馬立波」；當地官員通報，考量周遭戰事，撤離路線不安全，「人們很害怕」。

俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日在烏克蘭軍方人員協助下試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(Getty Images) 俄烏談判雖同意開闢人道走廊，允許平民撤離，但俄軍卻照炸不誤。圖為基輔西北方的伊爾平市居民5日在烏克蘭軍方人員協助下試圖撤離，冒險穿越已遭毀損的橋梁。(美聯社)