逾145萬人離烏避戰火 烏克蘭母親逃難：我的眼淚早流乾

俄軍入侵導致烏克蘭難民去國離鄉，成為二戰以來歐洲最大遷移行動，至5日已有近130萬人乘坐火車撤離。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭 造成大規模逃難潮，為二戰以來之最；其中在波蘭邊境 城鎮的民眾就說，烏國難民以婦女及兒童為主，「實在駭人」；一名被迫逃難的母親就說，她的眼淚「早已流乾」，但也相信她終有一天會回到家園。

國際移民組織(IOM)組織5日表示，烏俄戰爭爆發九天以來，已超過145萬人逃離烏克蘭；在如此短的時間內有如此多的難民，在歐洲是二戰以來首見；就算是2015年歐洲難民危機那時，從中東逃往歐洲的難民人數在那一整年間也僅130萬人。

育有六歲女兒伊娃(Eva)、家住基輔北部城鎮霍佳尼夫卡(Khotyanivka)的尤莉雅‧楊查爾(Yulia Yanchar)就是其中一位；由於俄軍持續從北面往基輔推進，讓楊查爾一家被迫放棄新建好的家園，在5日加入逃難的行列。

楊查爾表示，他們度過10多年的租屋生活，好不容易才蓋好屬於自己的新房子，「看著屋內掛在牆上的照片，我們曾經是多麼興奮」，但如今「我們得將一切拋之腦後」。

楊查爾表示，隨時緊盯新聞，讓她眼淚「早已流乾」；雖然伊娃並不情願，甚至還在社群 平台上說，大家「不害怕任何事情，不怕戰鬥、也不會躲起來」，但是楊查爾最終還是決定逃離霍佳尼夫卡，因為這裡已太危險。

楊查爾表示，曾有一枚飛彈在家園附近的上空爆炸，碎片落在一棟房子上，讓那棟房子起火燃燒，「大家都怕極了」；而隨著俄軍步步進逼，落彈只會愈來愈多，俄軍坦克甚至可能將橫過城鎮街頭，而「我希望我們能夠活下來」。

如楊查爾一家的逃難情景現在時刻都在鄰國邊境城鎮上演；在波蘭普熱梅希爾(Przemysl)火車站協助烏克蘭難民的安娜‧萊斯基(Anna Leskiw)表示，下火車的難民常常以婦女及兒童為主，他們哭泣、身心俱疲的情景「實在駭人」，讓她的內心難以承受。

但是楊查爾還說，她相信烏克蘭絕不會化為塵埃，許多勇士將會趕走俄軍的戰車，也確信她們終將會回到故土，完成大家的夢想。

俄軍5日持續從北面往烏克蘭首都基輔推進，基輔居民被迫放棄家園，加入逃難的行列。家住基輔北部城鎮的尤莉雅‧楊察爾說，她的眼淚「早已流乾」。（路透）