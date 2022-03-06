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美退伍軍人湧烏當志願軍 他參戰：我不能袖手旁觀

編譯潘勛／綜合5日電

俄羅斯入侵烏克蘭，讓全美不少退役軍人覺得有必要為捍衛自由而戰，協助烏克蘭抵禦獨裁者普亭的戰爭機器；前陸戰隊員赫克托(Hector)表示，制裁無法立竿見影，自己必須起而行動，前往烏國，以專業技能幫忙烏克蘭人。

紐約時報5日報導，赫克托以前是陸戰隊員，曾兩次參與伊拉克戰爭，退役後拿軍人退休金並在民間任職，本以為不會再從戎，但4日他已搭上飛機，以志願軍身分前往烏克蘭參戰，行李帶有其他退伍軍人捐贈的狙擊步槍瞄準鏡、頭盔及防彈護甲。

赫克托指出，國際大規模制裁俄國很有用，但無法立即見效，大家現在都可出力協助烏克蘭人，例如自己有戰鬥經驗，馬上就可協助烏國部隊。

在烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)邀請全球志士組成「國際軍團」、協助保衛烏國的呼籲下，表示願意參戰的美國退役軍人人數大增；烏國外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，自由國家人民團結一心，二戰時擊敗希特勒，現在也可以擊敗普亭。

赫克托表示，自己有駕駛裝甲車輛及使用重型武器的專長，可以協訓烏克蘭人。不光是他，全國很多退伍軍人以小隊編組正在集結、籌畫，依次取得護照，準備前往烏國；他們認為幫忙烏國抵禦俄軍是正義之舉，而且俄軍是傳統部隊，「靶子很多」，因此參戰意願很高。

退役陸軍軍官瑞巴多(David Ribardo)表示，烏俄之戰正義與邪惡壁壘分明，跟最近多場戰爭顯然有別，很多退伍美軍都在觀望局勢，準備拿起槍前往當地助烏克蘭一臂之力。

侵烏戰爭爆發後，瑞巴多瞧見很多退役軍人湧到社群媒體，表達參戰意願；自己礙於賓州房地產生意不克前往，但過去一周充當中間人角色，替自稱「烏克蘭志願軍」(Volunteers for Ukraine)的團體服務，查明退伍軍人及具備有用技能的人，再幫他們連絡金主，購買戰鬥裝備及機票。

瑞巴多表示，有意參戰的人數之多很快就讓他忙得不可開交；他得篩選具備戰鬥或醫療專長的人，不讓沒專長的「戰鬥觀光客」魚目混珠，還得排除不少極端分子。不少主流媒體如「軍事時報」(Military Times)已出版手冊，指導如何加入烏克蘭軍隊。

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