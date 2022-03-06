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俄軍步步逼近 烏第2大核電廠危急

編譯洪毅／綜合5日電
烏克蘭士兵4日持肩扛式反坦克武器在伊爾平(Irpin)市抵抗俄軍。（Getty Images）
烏克蘭士兵4日持肩扛式反坦克武器在伊爾平(Irpin)市抵抗俄軍。（Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭，繼最大核電廠「札波羅熱核電廠」(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)遭俄軍占領後，第二大核電廠目前也岌岌可危；另一方面，烏軍也頑強反擊，擊落俄軍戰機、直升機的影像接連流出。

美國駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)表示，俄軍持續向北推進，現在距離烏克蘭第二大核電廠所在地尤日諾烏克賴恩斯克(Yuzhnoukrainsk)僅20哩，情勢依然「岌岌可危」。

烏克蘭境內四座核電廠供應該國50%的電力，奪下核電廠形同宣示烏國民生基礎設施已掌握在俄羅斯手中；另一方面，札波羅熱核電廠遭攻擊、一度失火曾引發外界核外洩恐慌，托馬斯-格林菲爾德就曾譴責俄軍的舉動「極其魯莽而危險」。

烏軍反擊畫面 不斷流出

另外，烏克蘭的反擊畫面也不斷流出，一段影像顯示烏方成功擊落俄羅斯直升機；烏國國防部推特在5日轉推這段畫面，並在推文中寫道：「俄國入侵者就會以此方式殞落」。

事實查核、軍事組織等分析這段畫面後得出的結論是，不確定這段影像的拍攝時間，但地點可判斷是在基輔以北約25理處，遭擊落的直升機為「Mi-24雌鹿直升機」(Mil Mi-24)，擊落直升機的武器為「FIM-92刺針防空飛彈」(FIM-92 Stinger)。

Mi-24直升機可搭載八名傘兵及輕武器；至於FIM-92刺針飛彈則是美國開發的攜帶式地對空武器，俄羅斯入侵烏克蘭後，連同美國在內，丹麥、德國及荷蘭均有提供此款飛彈以援助烏國。

其他烏克蘭反擊影像，還包括疑似在北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)擊落俄軍的蘇愷34戰機(Sukhoi Su-34)；影像顯示烏國民眾對飛機墜落歡聲雷動，兩名俄軍飛行員一人陣亡，另一人遭到烏軍俘虜並接受盤問。

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烏克蘭 俄羅斯 札波羅熱核電廠

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