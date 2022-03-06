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醫救不回重傷嬰、父頭埋進兒屍體…俄轟馬立波 處處悲劇

編譯柯立偉／綜合5日電
俄軍4日在烏克蘭馬立波市狂轟濫炸，造成無辜平民死傷。圖為年輕媽媽Marina Yatsko（左）和她的男友抱著在爆炸中受傷的一歲半的兒子衝進醫院急救，卻已無力回天。(美聯社)
俄軍4日在烏克蘭馬立波市狂轟濫炸，造成無辜平民死傷。圖為年輕媽媽Marina Yatsko（左）和她的男友抱著在爆炸中受傷的一歲半的兒子衝進醫院急救，卻已無力回天。(美聯社)

烏俄戰事進入第十天，其中在遭俄軍持續砲轟的南部大城馬立波(Mariupol)，美聯社記者深入戰線，把因狼煙四起而遭戰火蹂躪的黎民百姓的悲慘生活，向世人公開。

由於戰事持續，馬立波供電系統中斷，醫院只能用智慧型手機上的手電筒為患者檢查傷口；醫師杜布羅夫(Evgeniy Dubrov)說：「院內多數醫生都已工作超過一周，我們每天都在醫院裡見證太多因戰爭而起的生離死別。」

杜布羅夫醫師表示，最近才看到一對男女朋友抱著一歲半大的嬰兒衝進醫院，央求醫師無論如何都得救救她，但傷勢過重，院方也無能為力；醫護人員雖然感到挫折，但也只能迅速整理好心情，以應對下一個被送進院的緊急情況。

馬里波醫院的醫護人員4日全力搶救Marina Yatsko被俄軍炸傷的一歲半兒子...
馬里波醫院的醫護人員4日全力搶救Marina Yatsko被俄軍炸傷的一歲半兒子Kirill，但回天乏術。(美聯社)

戰火下的悲劇不只這一樁；一名16歲的烏克蘭少年日前在足球場上，揮灑著本應屬於它著個年紀的汗水，孰料俄軍對平民區狂轟濫炸，無情地奪走這一條年輕的性命；這名青年的父親把頭埋進兒子屍體，聲嘶力竭的哭喊都喚不回兒子一次回眸；醫護人員無奈，但也淡然，他們要把心力放在還有活下去可能的患者。

都說「為母則強」，還活著的孩子大概是母親們生活中唯一的慰藉；美聯社記者挺進體育館改建而成的婦孺收容中心時，大多數不懂事的孩子幾乎出於本能笑著朝鏡頭揮揮手，但他們身旁的母親卻一個個滿臉愁容；帶著孩子逃難的母親安娜．戴利納(Anna Delina)說：「2014年克里米亞戰爭現在正在重演，但對我而言情況完全不同；我有孩子了，我必須堅強。」

不過，即便烽火無情，新生命的降臨仍能為馬立波帶來一絲暫時的慰藉；剛生完孩子的卡翠娜．蘇哈拉科娃(Kateryna Suharokova)說：「我本來很擔心在這種狀況下生孩子，但我也很感謝所有替我接生的醫師，我相信一切都會好起來的」；蘇哈拉科娃眼裡滿是初為人母的喜悅與感動，還有，一絲不易察覺的憂心。

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