俄占領區 烏平民訴俄軍暴行：任何人想逃走，他們掃射

入侵烏克蘭的俄羅斯部隊在占領部分城市和村鎮後，就嚴控當地居民，居民說：「任何人欲逃走，他們就掃射」。圖為俄軍4日砲轟東部城市馬里烏波爾一家醫院時，院內民眾趴到地上躲避。（美聯社）

俄羅斯部隊占領區的烏克蘭 居民控訴俄軍暴行，稱俄軍實施宵禁 ，不准三人同行，不讓救護車進城送孕婦去醫院生產，甚至「任何人想逃走，他們就掃射」。

有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭南部的黑海港市赫爾松(Kherson)居民艾巴(Andriy Abba)上周慶祝30歲生日之際，機槍聲大作，他不顧手裡還拿著玻璃杯，連忙將雙親與弟弟護送到地下室去避難。

艾芭的家門外，俄軍已占領赫爾松；赫爾松是俄軍拿下的第一個烏克蘭城市，數日過去，艾巴說子彈與爆炸聲響已經漸消逝；夜裡，寧靜吞噬了整個城鎮。

俄軍憑藉猛烈砲火，於2日占領赫爾松，烏克蘭國旗仍在政府大樓上方飄揚，該市市長科利哈耶夫(Ihor Kolykhaiev)堅守其職，但他5日表示，俄軍遍布，全城近30萬人缺水缺電，亟需人道援助。

科利哈耶夫表示，俄軍盤據赫爾松，沒有打算離去的跡象。

赫爾松市長求助：這有癌童

他說，「這裡有許多人需要幫助，有癌症病患，需要藥物的孩子」；他透露，俄國人想遞送援助物資，卻遭居民拒絕。

赫爾松居民形容，俄軍占領期間，眾人緊閉門窗，不敢外出採購民生物資；居民曾經熟悉且熱愛的反烏托邦城市已不復存在。

當地居民和官員表示，俄軍掌控檢查哨並在街上巡邏，道路上幾乎淨空，因為多數居民早已逃難或閉門不出，雜貨店賣光庫存。

另有居民表示，俄軍射殺每一個試圖逃跑的人；官員表示，檢查哨的俄軍3日射殺兩名試圖闖關者，造成一人死亡、一人重傷。

俄軍也禁止救護車深入鄉鎮救人，甚至一度阻止已開始陣痛的孕婦就醫生產，經過一番折騰才放行。

艾巴是稅務律師，他已決定只要烏克蘭旗幟仍在政府建築上方飄揚，他就會待在赫爾松，「即便我們想要疏散婦孺也幾乎不可能，他們射殺每個試圖離開的人」。

晚8時外出 會被射殺

尤莉亞‧艾勒希瓦(Yulia Alekseeva)的孩子才兩個月大，她很難找到尿布和嬰兒用品。她說：「最近幾天很慘，我們還有一位失智 的祖母需要尿布跟藥品，但都無法取得」。

艾勒希瓦和其他許多居民一樣，大多數時間與家人躲在家裡，只會在必要時外出尋找基本日用品。

她說：「我們躲起來，城市實施宵禁，晚上8時外出會被射殺，外出只能有一人為伴，不能超過兩人。」