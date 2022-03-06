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以色列總理密會普亭斡旋 布林肯訪波蘭邊境重申挺烏

編譯徐薏茹／綜合5日電
美國國務卿布林肯5日訪問波蘭難民中心，並在烏、波邊界會晤烏克蘭外長庫列巴，保證美國支援烏克蘭。（Getty Images）
美國國務卿布林肯5日訪問波蘭難民中心，並在烏、波邊界會晤烏克蘭外長庫列巴，保證美國支援烏克蘭。（Getty Images）

以色列總理班奈特(Naftali Bennett)5日秘密前往莫斯科與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)會面，討論可能的停火方案。

Axios報導，班奈特連日來不斷與普亭及烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)溝通，試圖調停雙方停火；然而報導指出，班奈特5日的行程極為不尋常，當天為猶太人的安息日，且先前未公開行程。

俄國入侵烏克蘭後，班奈特已分別與雙方有兩次通話。班奈特應澤倫斯基請求，協助調停俄烏，幾天前他公開表示以色列擁有特殊地位，與雙方關係良好能與兩邊對話。

以色列軍事審查員發布命令，禁止公開此行，但俄國克里姆林宮發言人發布聲明曝光會面行程，以色列總理辦公室隨後證實這項消息。以色列總理辦公室事先曾通知白宮班奈特的莫斯科行程。

斡旋俄、烏危機的以色列總理班奈特（左）5日在密訪莫斯科後抵達德國，會晤德總理蕭茲...
斡旋俄、烏危機的以色列總理班奈特（左）5日在密訪莫斯科後抵達德國，會晤德總理蕭茲（右），他還將與烏克蘭總統澤倫斯基通話。（美聯社）

白宮方面，國務卿布林肯(Antony Blinken)5日前往波蘭邊境收容中心探視烏克蘭難民，隨後短暫進入烏克蘭與烏克蘭外交部長庫列巴(Dymtro Kuleba)會面。

庫列巴表示堅信俄羅斯將被擊敗，他籲請更多的軍事協助，希望減少犧牲人數。

他表示若烏克蘭的盟友持續採取大膽、系統性策略，對俄國經濟及政治施壓，並且提供烏克蘭武器，就能降低傷亡代價，「這將拯救烏克蘭無數生命」。

布林肯讚揚澤倫斯基、庫列巴及其他官員在這場危機中展現的領導力，他表示將增加對烏克蘭的支持及對俄國的施壓，「直到這場選擇的戰爭結束」。

美國國務卿布林肯（左）5日訪問波蘭難民中心，並在烏、波邊界會晤烏克蘭外長庫列巴（...
美國國務卿布林肯（左）5日訪問波蘭難民中心，並在烏、波邊界會晤烏克蘭外長庫列巴（右），保證美國支援烏克蘭。（Getty Images）

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