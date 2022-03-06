烏克蘭總統澤倫斯基 視訊要美提供更多戰機、設禁飛區
烏克蘭總統澤倫斯基5日與美國參、眾兩院議員透過Zoom舉行視訊會議，他敦促兩院議員採取更多援助措施，包括設立禁飛區、提供額外的直接援助、禁止俄羅斯出口石油，以迫使俄羅斯總統普亭談判結束對烏戰爭。
這次視訊會議超過300人參加，據其中五人表示，澤倫斯基讚賞美國及北約對俄羅斯制裁，但他希望獲得更多援助，包括戰機、無人機及防空刺針導彈等。
他更敦促美國禁止進口俄羅斯石油，儘管兩黨基本同意這個做法，但恐怕會在美國國內引起政治動盪。
情緒激動的澤倫斯基說這可能是議員們最後一次見到他活著，同時還要求將目前針對俄國政府的制裁，直接改為針對俄羅斯人，以挑起他們對普亭的不滿。
澤倫斯基在會議上，力圖將俄羅斯的軍事行動與歐洲安全聯繫起來，指出烏克蘭有15 座核電站，持續衝突可能導致核災難，影響整個歐洲大陸。如果美國及北約不採取額外行動，將變成歐洲的問題。
會議結束後，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)發聲明表示，正與少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)以兩黨合作的方式，協助拜登政府，為烏克蘭人民提供所有援助。
但對於設立禁飛區的要求，澤倫斯基再次碰壁，甚至國會最鷹派的議員也反對，因為這會使美俄直接發生軍事衝突。
佛州共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)也表示，設立禁飛區將引發第三次世界大戰，因為一旦美國及北約盟國擊落俄羅斯飛機時，後果難以想像。
另一方面，這次會議也引起風波，烏克蘭基於安全原因，要求視訊會議期間不要分發澤倫斯基照片，然而魯比歐及蒙大拿州共和黨籍聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)卻在推特發出了截圖，並留言正與烏克蘭總統對話。
民主黨多位參議員指會議期間不發放照片是要保護澤倫斯基的安全，兩人的作法駭人聽聞及魯莽無知。共和黨全國委員會前主席史蒂爾(Michael Steele)也嚴厲批評兩人。
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