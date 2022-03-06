普亭被逼入絕境後更危險？華府預估3種可能性

俄羅斯總統普亭5日把西方國家對俄羅斯的制裁比作向俄國「宣戰」，並稱任何國家宣布「禁飛區」都將被視為「參與武裝衝突」。（歐新社）

制定抗俄戰略的白宮高級官員正悄悄討論一個新擔憂：莫斯科入侵烏克蘭 ，制裁力道來得既快又大，有可能迫使俄羅斯 總統普亭 變本加厲、攻擊得更猛烈，甚至將衝突擴大到烏克蘭以外的地方。

紐約時報報導，此擔憂在最近幾天的戰情會議上反覆湧現；情報官員告訴白宮和國會，普亭有一種傾向是，當他發覺自己作繭自縛時，更可能孤注一擲。面對各方以驚人速度和力道制裁莫斯科，普亭有可能採取以下幾種反應：逕行砲轟烏克蘭城市以彌補俄軍入侵初期犯的錯誤，攻擊美國金融體系網絡，更多核武威脅，將戰事引向烏克蘭邊界以外。

美國官員辯論「普亭下一步到底會怎麼做？」，與情報機構最近緊急重新檢視普亭的精神狀態相關；他們急著想確定，普亭的野心和甘冒風險的程度，是否在新冠疫情與世隔離這兩年，有了改變。

普亨2月27日面對西方首波制裁的回應是，下令將俄國戰略核武置於「準備就緒」狀態，更深化這樣的擔憂。儘管國家安全官員表示，這幾天他們幾乎看不到有任何證據顯示俄羅斯的核武真正進入不同的準備狀態。

在被問到政府對未來風險的辯論細節時，國務院高級官員表示，拜登政策並非要改變俄羅斯政權，只想影響普亭的行動；制裁目的不是懲罰，而是結束戰爭的槓桿。這位官員說，若普亭將衝突升級，美方也會跟著升級；若普亭開始緩和局勢，政府也會調整制裁，甚至可能減少制裁。

官員指出，由於普亭全面控制俄羅斯媒體，他其實可以將某種降級轉化為自己的勝利。但這種期盼，對照普亭本性的評估，其實有衝突。曾與普亭打交道20多年的前美國駐莫斯科大使伯恩斯 (William Burns)去年12月曾表示，「我永遠不會低估普亭對烏克蘭放手一搏的興致。」

伯恩斯相信，普亭可不是為了某種討價還價遊戲，而在烏克蘭周圍集結軍隊。普亭鐵了心要讓烏克蘭更靠近俄羅斯，尤其是俄軍於戰爭第一周表現不佳，他可能擔心任何失敗跡象都會削弱他的權力。

可能1：對美國發動網路戰

危機加速以來，有部分美國官員警告，普亭未來幾周的策略可能將衝突轉向華府，以轉移人們對俄軍襲擊烏克蘭平民的注意力。若普亭要打擊美國金融體系，可能仰賴他訓練有素的駭客大軍及犯罪勒索軟體運營商，其中有些人公開承諾會助他戰鬥。

國土安全部前高級官員、網絡安全和新興威脅政策主管博爾頓(Tatyana Bolton)3日表示，她相信美國金融業在網路安全方面已做好準備，但她擔心普亭最終會啟動於能源領域預先部署的「惡意軟體」，作為回擊美國的手段。

可能2：入侵其他非北約鄰國

另一種可能性是，普亭將威脅進一步推進摩爾多瓦或喬治亞，這些國家和烏克蘭一樣都不是北約成員國，美國和北約軍隊不會進入該國領土。國務卿布林肯((Antony Blinken)已將摩爾多瓦作為安撫之旅的其中一站。

可能3：加強轟炸烏克蘭城鎮

但普亭的下一步行動可能是加強在烏克蘭行動，而這幾乎肯定會導致更多平民傷亡和破壞。「這對普亭來說只是小事，而且現在他別無選擇，只能變本加厲，」前高級情報官員桑納(Beth Sanner)說：「這就是獨裁者所為，他沒得閃避，不然就會看起來很弱。」