普亭：西方制裁近似宣戰 誰設「禁飛區」就視同參戰

俄羅斯總統普亭警告說，任何國家宣布「禁飛區」都將被視為參與俄羅斯與烏克蘭之間的武裝衝突」。圖為美國空軍B-52H轟炸機4日在德國領空飛行，以示對北約的支持。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭 5日宣稱，西方國家對俄國 實施廣泛制裁，不啻宣戰(declaration of war)，俄國會把俄羅斯、烏克蘭 以外，在烏國上空設置禁飛區的第三方，視為參戰；俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)指責烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)現在想把北約組織(NATO)直接拉進來助拳，再與烏國談判也沒用；烏國則表示，下一輪談判將在7日恢復。

路透報導，普亭重申自己的目標在透過讓烏克蘭「去軍事化、去納粹化」，而保護烏東俄語地區，讓烏國成為中立國，不再威脅到俄國；但烏國及西方國家都駁斥普亭的說法是無稽之談、侵略託詞。

俄軍2月24日入侵以來，西方已實施廣泛制裁，一步步孤立莫斯科。

普亭表示，這些制裁已近乎宣戰，但「感謝上帝」，還沒到那種地步；但普亭強調，任何第三方宣布在烏克蘭領空設立禁飛區，「打那個時刻起，就被視為參與軍事衝突，而且不管是哪個組織的成員」，那麼做對歐洲及世界，必造成大災難的後果。

北約已拒絕基輔當局的呼籲，不在烏克蘭設禁飛區，理由是會讓戰火波及烏國境外，引發更大戰爭，可能讓美國與俄國交戰。

普亭表示，目前還未向國民徵兵，投入烏克蘭，「我軍必將完成一切任務，本人對此毫不懷疑；一切均按計畫進行中」。

俄羅斯總統普亭(中)5日把西方國家對俄羅斯的制裁比作向俄國「宣戰」，並稱任何國家宣布「禁飛區」都將被視為「參與武裝衝突」。（Getty Images）

7日再談判？ 俄：烏仍想入北約，再談也沒用

俄外長拉夫洛夫指出，烏克蘭總統澤倫斯基現在想把北約拉進來，參與俄烏衝突，澤倫斯基「不時發怒，也不會讓局面樂觀起來」；拉夫洛夫質疑澤倫斯基根本不想靠談判來解決當前情勢。

烏、俄兩國代表團已舉行兩輪談判，上一輪在3日，成果是同意開闢人道走廊，供平民撤離；拉夫洛夫指己方已做好準備，要進行第三輪談判，但並未從烏方得知談判日期，足見基輔當局是想以託詞拖延談判過程。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，自己對與拉夫洛夫談判抱開放態度，但談判「要有意義」才行；烏國談判代表阿拉哈米亞(David Arakhamia)指出，雙方下一輪談判暫訂在7日舉行。

莫斯科表示，談判的進展，要看基輔對俄方結束戰爭的條件有何反應而定，3日談判時已告知烏方，就是烏國去軍事化、同意俄國對克里米亞的主權、割讓烏東親俄勢力盤踞的領土。