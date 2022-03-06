我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

普亭：西方制裁近似宣戰 誰設「禁飛區」就視同參戰

編譯潘勛／綜合5日電
俄羅斯總統普亭警告說，任何國家宣布「禁飛區」都將被視為參與俄羅斯與烏克蘭之間的武裝衝突」。圖為美國空軍B-52H轟炸機4日在德國領空飛行，以示對北約的支持。（Getty Images）
俄羅斯總統普亭警告說，任何國家宣布「禁飛區」都將被視為參與俄羅斯與烏克蘭之間的武裝衝突」。圖為美國空軍B-52H轟炸機4日在德國領空飛行，以示對北約的支持。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭5日宣稱，西方國家對俄國實施廣泛制裁，不啻宣戰(declaration of war)，俄國會把俄羅斯、烏克蘭以外，在烏國上空設置禁飛區的第三方，視為參戰；俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)指責烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)現在想把北約組織(NATO)直接拉進來助拳，再與烏國談判也沒用；烏國則表示，下一輪談判將在7日恢復。

路透報導，普亭重申自己的目標在透過讓烏克蘭「去軍事化、去納粹化」，而保護烏東俄語地區，讓烏國成為中立國，不再威脅到俄國；但烏國及西方國家都駁斥普亭的說法是無稽之談、侵略託詞。

俄軍2月24日入侵以來，西方已實施廣泛制裁，一步步孤立莫斯科。

普亭表示，這些制裁已近乎宣戰，但「感謝上帝」，還沒到那種地步；但普亭強調，任何第三方宣布在烏克蘭領空設立禁飛區，「打那個時刻起，就被視為參與軍事衝突，而且不管是哪個組織的成員」，那麼做對歐洲及世界，必造成大災難的後果。

北約已拒絕基輔當局的呼籲，不在烏克蘭設禁飛區，理由是會讓戰火波及烏國境外，引發更大戰爭，可能讓美國與俄國交戰。

普亭表示，目前還未向國民徵兵，投入烏克蘭，「我軍必將完成一切任務，本人對此毫不懷疑；一切均按計畫進行中」。

俄羅斯總統普亭(中)5日把西方國家對俄羅斯的制裁比作向俄國「宣戰」，並稱任何國家...
俄羅斯總統普亭(中)5日把西方國家對俄羅斯的制裁比作向俄國「宣戰」，並稱任何國家宣布「禁飛區」都將被視為「參與武裝衝突」。（Getty Images）

7日再談判？ 俄：烏仍想入北約，再談也沒用

俄外長拉夫洛夫指出，烏克蘭總統澤倫斯基現在想把北約拉進來，參與俄烏衝突，澤倫斯基「不時發怒，也不會讓局面樂觀起來」；拉夫洛夫質疑澤倫斯基根本不想靠談判來解決當前情勢。

烏、俄兩國代表團已舉行兩輪談判，上一輪在3日，成果是同意開闢人道走廊，供平民撤離；拉夫洛夫指己方已做好準備，要進行第三輪談判，但並未從烏方得知談判日期，足見基輔當局是想以託詞拖延談判過程。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，自己對與拉夫洛夫談判抱開放態度，但談判「要有意義」才行；烏國談判代表阿拉哈米亞(David Arakhamia)指出，雙方下一輪談判暫訂在7日舉行。

莫斯科表示，談判的進展，要看基輔對俄方結束戰爭的條件有何反應而定，3日談判時已告知烏方，就是烏國去軍事化、同意俄國對克里米亞的主權、割讓烏東親俄勢力盤踞的領土。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 普亭 俄國

上一則

中國GDP成長拚5.5% 32年來最低

下一則

俄占領區 烏平民訴俄軍暴行：任何人想逃走，他們掃射

延伸閱讀

開戰後首位赴俄斡旋的元首 以色列總理和普亭談3小時

開戰後首位赴俄斡旋的元首 以色列總理和普亭談3小時
澤倫斯基與美參眾議員連線 要求提供更多戰機、無人機

澤倫斯基與美參眾議員連線 要求提供更多戰機、無人機
普亭：任何國家設烏克蘭禁飛區 莫斯科視同參戰

普亭：任何國家設烏克蘭禁飛區 莫斯科視同參戰
「歡迎下地獄，俄國侵略者」澤倫斯基故鄉父老力挺子弟

「歡迎下地獄，俄國侵略者」澤倫斯基故鄉父老力挺子弟

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
俄國軍方今天首度坦承確實有官兵「傷亡」。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

2022-02-27 15:09

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出