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澤倫斯基與美參眾議員連線 要求提供更多戰機

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

澤倫斯基與美參眾議員連線 要求提供更多戰機、無人機

編譯田思怡／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基5日與300多名美國參議員和眾議員透過Zoom視訊連線，他呼籲美國提供更多軍事援助，包括戰機、無人機和防空飛彈。澤倫斯基與美國會連線為閉門會議，圖為澤倫斯坦1日與歐洲議會連線。路透
烏克蘭總統澤倫斯基5日與300多名美國參議員和眾議員透過Zoom視訊連線，他呼籲美國提供更多軍事援助，包括戰機、無人機和防空飛彈。澤倫斯基與美國會連線為閉門會議，圖為澤倫斯坦1日與歐洲議會連線。路透

烏克蘭總統澤倫斯基5日與300多名美國參議員和眾議員透過Zoom視訊連線，他呼籲美國提供更多軍事援助，包括戰機、無人機和防空飛彈，並禁止從俄羅斯進口石油。

這是開戰以來澤倫斯基首度向美國國會議員發表談話，根據議員轉述，澤倫斯基說：「這可能是你們最後一次看到還活著的我。」

美國參議院多數黨領袖舒默表示，澤倫斯基「急切地請求」提供軍事援助，包括戰機、無人機和防空飛彈。澤倫斯基在會議上讚揚美國對俄羅斯的制裁，但敦促美國國會議員進一步禁止從俄羅斯進口石油。

舒默說：「他們非常需要這些飛機，我將盡我所能協助政府轉交飛機。」

澤倫斯基4日批評北約未在烏克蘭上空設置禁飛區。他鄭重警告：「從今天起，所有死去的人也將因為你們而死。」

俄國總統普亭也撂狠話說，設置禁飛區形同參戰。

烏克蘭飛行員熟悉的俄製戰鬥機可能由美國在歐洲的盟友送往烏克蘭，但美國國會正在制定一項兩黨都支持的100億美元人道和安全援助，可動用這筆款項達成目標。

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澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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