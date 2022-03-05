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普亭否認砲轟烏克蘭城市 停戰前提須滿足俄3項要求

編譯潘勛／綜合4日電
俄羅斯總統普亭4日與德國總理蕭茲通話時，聲稱攻入烏克蘭的俄軍並未轟炸烏國各大城鎮，一切都是有心人捏造的假消息。(Getty Images)
俄羅斯總統普亭4日與德國總理蕭茲通話時，聲稱攻入烏克蘭的俄軍並未轟炸烏國各大城鎮，一切都是有心人捏造的假消息。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭4日與德國總理蕭茲(Olaf Scholz)通話時，聲稱攻入烏克蘭的俄軍並未轟炸烏國各大城鎮，一切都是「有心人捏造的假消息」；另俄、烏代表團將在周末進行第三輪談判；普亭強調，對四鄰諸國絕無不良居心，外界沒必要制裁俄國，呼籲全球與俄談判，恢復關係正常化。

每日郵報報導，普亭4日晚上與蕭茲通電話時，駁斥一切稱俄軍攻打烏國公寓大樓、學校及醫院的報導，都是假消息；在此之前，普亭譴責烏國官方用平民當「人肉盾牌」，而且矢言絕不減弱攻勢。

同一時間，因俄軍火箭攻擊距基輔市30哩、波拉德楊卡市(Boradyanka)一座公寓大樓，恐有100居民被埋在斷瓦殘垣底下；更早之前，俄軍用集束炸彈攻擊切爾尼戈夫市(Chernihiv)，市府官員表示，造成49人喪生。

德國之聲(DW)報導，蕭茲與與普亭交談約一小時，他呼籲俄方結束烏國戰爭，開設人道走廊，讓一切人道救援可送達交戰區；克里姆林宮表示，這次元首電話交談，是德方要求進行的；柏林當局公布的兩人談話謄本指出，普亭表示抱持「開放」態度與烏國對話，而且第三輪談判本周末就會舉行。

俄羅斯總統普亭4日與德國總理蕭茲通話時，聲稱攻入烏克蘭的俄軍並未轟炸烏國各大城鎮...
俄羅斯總統普亭4日與德國總理蕭茲通話時，聲稱攻入烏克蘭的俄軍並未轟炸烏國各大城鎮，一切都是有心人捏造的假消息。圖為他當天出席一項視訊會議。(路透)

克里姆林宮表示，普亭告訴蕭茲，他希望烏克蘭人在談判時，立場要「理性且有建設性」；俄方不僅願坦然與烏國對談，對希望烏國和平的各方也一樣，前提是俄國一切要求必須獲得滿足，也就是烏國去軍事化、承認俄國對克里米亞的主權，交出俄國所支持的烏東分離分子盤踞的東部領土。

儘管俄軍入侵烏克蘭已進入第二周，普亭另在加里寧格勒市一處渡口的俄國國旗升旗典禮上，透過視頻呼籲舉行全球協商。

普亭宣稱，俄軍在烏克蘭的行動，僅僅是「回應對俄國不友善的行為」，瞧不出有任何必要加劇與其他國家的緊張，「我想，人人都該思考關係正常化、正常合作」；沒必要升高當前局勢，施加制裁。

普亭指出，俄國履行一切義務；若有人不想與俄國在單純合作的架構裡共事，只會傷害自己，當然也傷害到俄國。

美國及全球大多數國家都對俄國實施廣泛制裁，盼孤立俄國，向普亭施壓放棄入侵烏克蘭；白宮及美國財政部宣布擴大金融制裁，打擊親近普亭的俄國寡頭，但普亭4日表示，俄國自有化解之道，甚至因開發出新技術而受益。

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