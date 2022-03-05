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澤倫斯基：若烏克蘭倒下 整個歐洲也會倒

編譯盧炯燊／綜合4日電
烏克蘭總統澤倫斯基4日透過Zoom向歐洲多個城市發表講話，呼籲歐洲團結一致抵抗俄羅斯侵略。他說，若烏克蘭倒下，整個歐洲也會倒下。(Getty Images)
烏克蘭總統澤倫斯基4日透過Zoom向歐洲多個城市發表講話，呼籲歐洲團結一致抵抗俄羅斯侵略。他說，若烏克蘭倒下，整個歐洲也會倒下。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基3日透過Zoom向歐洲多個城市發表講話，鼓勵歐洲與烏克蘭站在一起，團結抵抗俄羅斯的侵略；他說，若烏克蘭倒下，整個歐洲也會倒下。

澤倫斯基的這一演講通過安裝在立陶宛首都維爾紐斯、德國法蘭克福、喬治亞首都第比利斯、斯洛伐克首都布拉迪斯拉發、捷克首都布拉格、法國首都巴黎、里昂等城市的大屏幕播出；他首先向捐軀的士兵、為國而戰的烏克蘭人致哀，之後要求歐洲與烏克蘭一起共同對抗俄羅斯。

澤倫斯基強調，烏克蘭人不僅保護自己的國家免受俄羅斯入侵，也在保護歐洲。他說，「這些人(烏克蘭士兵)正在保護他們的家園，正在保護我們的烏克蘭，保護我們的歐洲，他們在保護你們的歐洲」。

他說，烏克蘭軍人為國家服務，其他人作為醫生，手裡拿著手術刀做手術。還有人正在為保護兒童和他們的家庭而努力。這就是烏克蘭的心，共同對抗邪惡。

烏克蘭總統澤倫斯基4日透過Zoom向歐洲多個城市發表講話，呼籲歐洲團結一致抵抗俄...
烏克蘭總統澤倫斯基4日透過Zoom向歐洲多個城市發表講話，呼籲歐洲團結一致抵抗俄羅斯侵略。他說，若烏克蘭倒下，整個歐洲也會倒下。(Getty Images)

澤倫斯基講話的最後部分，是針對整個歐洲大陸，除堅稱烏克蘭一定會取得勝利外。還呼籲歐洲民眾不要保持沉默，而是走上街頭支持烏克蘭；若然烏克蘭淪陷，歐洲也無法倖免。

他警告，如果烏克蘭倒下，歐洲也會倒下，因此不要對俄羅斯的入侵視而不見。

澤倫斯基認為烏克蘭與歐洲一定會贏，將是整個民主世界、自由的勝利，這將是光明戰勝黑暗，自由戰勝奴隸制的勝利。他又說，在這場偉大的勝利之後，歐洲將比以往任何時候都更加繁榮。

在講話中，他也談及俄軍襲擊札波羅核電站，指是史無前例的恐怖，也指俄軍忘記了車諾比核電站的慘劇。

澤倫斯基2日還再次呼籲與俄羅斯總統普亭直接會談，以結束俄羅斯的入侵。

在俄羅斯採取軍事行動後的首個新聞發布會上，澤倫斯基重申與普亭直接會談的願望，在此之前，普亭一直拒絕他的要求。

澤倫斯基聲稱他不是想與普亭會談，而是必須與他談談，世界需要與普亭對話，除此之外，沒有其他方法可以阻止這場戰爭。

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