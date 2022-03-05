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烏克蘭網軍出擊 傳播反戰訊息、鎖定俄國軍事目標

記者張聲肇／綜合報導
烏克蘭東南部戰略港口城市馬立波。(美聯社)
烏克蘭東南部戰略港口城市馬立波。(美聯社)

網際網路時代，戰場不只在陸海空，也在虛擬世界。烏克蘭為抵抗俄羅斯侵略，已成立網路駭客部隊，民眾也組成無人機隊；但烏國官員強調，網攻僅針對軍事目標。

數百名網路高手組成的烏克蘭網軍，根據其中骨幹、37歲的科技業主管札卡若夫(Roman Zakharov)形容，「我們真是一個蜂群，自己形成的蜂群」。

這個蜂群有能耐設計出一套軟體，讓地球上任何一台手機或電腦參與，對俄國官方網站發動「阻絕服務」攻擊，自動在Telegram通訊平台擋住假新聞，也可讓民眾報告俄國部隊的方位，教導民眾製作汽油彈和基本的急救包。

網軍名稱是「代表/挺烏克蘭」(StandForUkraine)，成員包括軟體工程師、銷售經理、繪圖設計師、網路廣告商。札卡若夫入「伍」前，是自動化新創公司的研究部主管。

這支網軍的戰友包括全球各地的烏克蘭裔，藉各地烏克蘭人的資訊科技專長，傳播反戰訊息和生動感人的死亡、毀滅畫面，希望鼓動俄國人民的厭戰情緒。

電郵簡訊 發送俄軍戰死照片

網軍成員也會以電話、電郵、簡訊等直接訴諸俄國人民，從虛擬的電話服務中心傳送入侵部隊戰死的影片和照片，讓俄國民眾突破政府的新聞封鎖。

這支網軍還受到國際網路科技的支持，例如NameCheap捐給它不少網域名稱，亞馬遜也提供免費的雲端服務。

無人機參戰 追蹤俄軍新方位

此外，平常為照相、施肥、比賽而操作無人機的烏克蘭人民，也應國防部之邀，捐機器、任志工，組成無人機「抗戰小組」，「募兵」對象還擴及波蘭和歐洲其他國家。

首都基輔一家無人機商立刻捐出庫存全部300架中國大疆創新(DJI)公司製造的無人機，響應政府號召。

工業用無人機公司DroneUA營運部主任粟許科(Denys Sushko)說，「我們為什麼這麼做？沒有辦法，這是我們的田園，我們的家園。我們會竭盡所能保護我們的國家，無人機是收集即時資料的絕佳工具」。

民間無人機雖然不能殺敵，卻能追蹤俄國軍車隊的行蹤，把照片和地理座標傳給烏克蘭部隊。

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