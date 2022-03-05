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俄封鎖臉書、推特 散播戰爭「假新聞」可坐牢15年

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯4日以「歧視俄媒體」為由，在全國範圍內封禁「臉書」。圖為莫斯科一位網民透過臉書收看拜登總統有關烏克蘭局勢的談話。(美聯社)
俄羅斯4日以「歧視俄媒體」為由，在全國範圍內封禁「臉書」。圖為莫斯科一位網民透過臉書收看拜登總統有關烏克蘭局勢的談話。(美聯社)

為加強力道控管新聞媒體報導內容以及民眾言論，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)4日簽署法案，對於莫斯科認定為「假新聞」的訊息傳播將追究刑責，最高處以15年有期徒刑。這項法案在克里姆林宮掌控的俄羅斯國會迅速通過，普亭簽署後上路實施，任何與俄羅斯政府立場不符的言論，都可能犯法。

俄羅斯4日也宣布禁止臉書推特兩大社群媒體，英國廣播公司(BBC)、美國之音(VOA)、自由歐洲電台/自由電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)、「德國之聲」(Deutsche Welle)以及總部設在拉脫維亞的俄語新聞網站梅杜扎(Meduza)等外國新聞機構，則已遭俄羅斯封鎖。

美國廣播公司(ABC)報導分析，俄羅斯政府對在俄羅斯發布新聞的外國媒體施以鐵腕行動，旨在加強管制俄羅斯國內民眾對於俄烏戰爭的訊息接收。

紐約時報報導，俄羅斯政府宣稱封鎖臉書是因為平台充斥「不利於俄羅斯新聞媒體的不實訊息」。臉書則發表聲明譴責俄羅斯，並說封鎖臉書將讓一般俄羅斯民眾更難獲得有關俄羅斯侵略烏克蘭的真實訊息。

推特4日下午發表聲明表示，雖然有報導傳出推特已被俄羅斯政府封鎖，但仍無法獲得證實。

網路數據服務電訊公司Cogent Communications執行長薛佛爾(David Schaeffer)4日表示，將切斷對俄羅斯客戶的網路服務。他說，某些客戶要求提供緩衝時間，公司將設法配合。

薛佛爾說，決定停止對俄羅斯提供服務的部分原因是，不希望公司的服務被俄方用來對外展開駭客攻擊或散布不實訊息的工具。

不過，他也表示，俄羅斯民眾一旦失去透過網路接觸不同訊息的管道，可能衍生的後果同樣令人擔心，「這是一個艱難的決定」。

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