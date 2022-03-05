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美境內烏民臨時保護身分啟動 18月享工作權免驅逐

編譯洪毅／綜合4日電
成千上萬的基輔市民擠在火車站欲逃往西部城市利沃夫。（美聯社）
成千上萬的基輔市民擠在火車站欲逃往西部城市利沃夫。（美聯社）

由於俄羅斯入侵烏克蘭，國土安全部3日宣布啟動「臨時保護身分」(TPS)，所有已待在美國境內的烏克蘭人，不論持何種簽證、甚至非法入境，都可在未來18個月內受到免於驅逐出境的保護，並賦予其在美國的工作權。

國安部估計，目前身在美國的烏克蘭人共7萬5100人，其中至少3萬人係持留學、商務等有效期的簽證；雪城大學則推估，目前約有4000名烏克蘭人面臨政府驅逐出境，其中還有3000人為尋求政治庇護而來。

宣布在美烏克蘭人適用臨時保護身分後，美國境內的所有烏克蘭人不論簽證是否過期，或者是否合法入境，都能得到免於驅逐出境的保障，也有權申請工作許可，效期至少18個月；但該保護只適用3月1日前已在美國的烏克蘭人，不適用未來的入境者。

臨時保護身分是為因戰爭、嚴重自然災害或其他特別事故而設計的人道主義制度，不授予來美尋求保護的永久性身分；國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，俄羅斯發動「二戰以來最大的非常規軍事行動」，賦予烏克蘭人臨時保護身分是正當的。

梅奧卡斯表示，俄羅斯對無端攻擊烏克蘭早有預謀，導致戰火及無意義的暴力持續，許多烏克蘭人被迫逃離家園，「在這非常時期，我們將為在美烏克蘭人提供支持及保護」。

由於早在2月底俄羅斯入侵烏克蘭時，各界就呼籲政府針對烏克蘭人提供臨時保護身分，故此一決定得到國會兩黨及難民權益團體的普遍支持。

不過此舉也凸顯國內對臨時保護身分存在兩極看法；一派長期批評政府透過此制度讓數十萬難民得以「實質上無限期延長」其不會被驅除出境的保護。

參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)肯定保護烏克蘭人的舉措，但也呼籲政府將此制度擴大到諸如阿富汗、喀麥隆、衣索比亞等移民社群；「全國移民論壇」(NIF)會長諾拉尼(Ali Noorani)也說，應繼續捍衛美國作為民主燈塔的精神遺產。

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