白宮擬減少俄石油進口 波洛西：我豁出去了 就禁吧

儘管美國等西方國家不少民眾呼籲設立禁飛區削弱俄軍，但國務卿布林肯4日在布魯塞爾表示，「若由美國及北約在烏克蘭上空畫定禁航區，可能導致歐洲全面戰爭」。（路透）

美國連日宣布制裁俄羅斯的系列措施，最新一波壓力來自國會，兩黨議員要求禁止進口俄國石油 ，白宮 4日表示，考慮減少進口，同時要兼顧對全球供應和消費者最小衝擊。

拜登政府大規模對俄實施金融制裁，卻一直未禁止石油進口，美國總統拜登2日被問到此事也只是說，「不排除任何選項」，不過，兩黨議員競相提案，壓力湧向行政部門。

民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)與穆考斯基(Lisa Murkowski)3日提案，以俄羅斯侵略烏克蘭為由禁止進口俄國石油，此案在參院將以「快速立法程序」處理；聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)也說，「我豁出去了，就禁吧，禁止俄國石油。」

共和黨議員早就拿這個做文章，參議員克魯茲(Ted Cruz)2日表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的主要收入來源就是石油和天然氣，拜登卻開了後門，還在買俄國能源「資助」侵略烏克蘭。

若國會完成立法送交白宮，拜登可望依法封禁，路透報導，如此一來，當國內油價因此上漲時，白宮與國會將共擔民眾怒火。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，政府立場沒有改變，減少國際能源供應量並不符合美國的戰略利益；政府正設法降低俄國石油進口量，同時要確保維持全球供需平衡，白宮就此事與國會保持聯繫。

路透報導，白宮仍在考慮中，油價已因俄烏衝突上漲，甚至可能導致又一波通膨；有線電視新聞網(CNN)報導，由於俄烏衝突，美國油價已飆至近14年來新高。

路透報導，去年平均每月向俄羅斯進口超過2004萬桶原油和精煉油產品，約占液體燃料進口量的8%；白宮經濟顧問勞史(Cecilia Rouse)表示，雖然進口量不多，但仍在檢視一系列可能的措施。

路透與益普索(Ipsos)執行的最新民調顯示，八成受訪者認為美國應禁購俄國石油，62%認為為了捍衛另一民主國家，多付點油費和天然氣費是值得的；此外，74%受訪者認為美國應和北約盟友一起在烏克蘭上空畫設禁飛區。

國務卿布林肯(Antony Blinken)4日在布魯塞爾會晤歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)，兩人均提到俄烏衝突不會太快結束，重申已做好準備應對俄羅斯的行動。

「但若由美國及北約在烏克蘭上空畫定禁飛區，可能導致歐洲全面戰爭」，布林肯說，拜登立場清楚，美國不會與俄羅斯開戰。

若美國與北約在烏克蘭上空設置禁飛區，就必須以軍事力量維持該空域淨空，若俄國軍機飛入這片空域時，美國與北約的軍機得起飛反制，必要時得開火，存在讓局勢急速升溫的風險。