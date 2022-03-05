俄諜示警 烏總統澤倫斯基1周躲過3度暗殺

烏克蘭總統澤倫斯基3日在重重保護下，舉行自俄烏開場以來的首場記者會。（Getty Images）

英國泰晤士報報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 過去一周至少三度躲過俄國 暗殺企圖，至少有兩批人馬出手欲奪取澤倫斯基性命，包括俄國民兵團體「華格納集團」的僱傭兵以及車臣特種部隊，但因俄國聯邦安全局(FSB)內部有不滿俄國對烏克蘭開戰的人士，提早向烏克蘭官員示警，導致暗殺陰謀破局。

俄國華格納集團：覺得有鬼

一位跟華格納集團關係密切的消息人士說，該集團殺手在暗殺行動失敗後，對烏克蘭的精準情報感到震驚，並對烏克蘭完全掌握他們的行動這件事「覺得有鬼」。

華格納集團在基輔潛伏超過六周，跟蹤24名烏國政經高層人士，但不知道車臣暗殺小組也奉命執行相同任務。暗殺任務失敗後，華格納集團仍有400人潛伏在基輔。華格納集團迄今已在全球12個國家執行過類似任務，基輔是最重要的任務。

烏克蘭總統澤倫斯基被重重保護。（Getty Images）

車臣暗殺隊伍 在基輔被殲滅

烏克蘭安全人員指出，澤倫斯基上月26日在基輔郊區躲過一次暗殺，車臣暗殺隊伍被「殲滅」。國安會秘書長丹尼洛夫表示，俄國情報員向他們透露暗殺計畫。「我可以說，我們從FSB內部不想參加這場血腥戰爭的人收到了情資，多虧於此，車臣共和國領袖卡德羅夫的精銳部隊遭到摧毀」。

自俄國入侵以來，澤倫斯基就表示自己是俄國暗殺行動的頭號目標。他在2月24日曾警告，俄國「破壞團體」已經潛入首都基輔，準備獵殺他和家人。澤倫斯基身邊現在都是他最信賴的團隊，連辦公室都以沙包強化，3日才召開俄國入侵以來首場記者會，都是為了避免遭到暗殺。