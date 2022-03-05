俄占核電廠 烏：俄軍恐放炸彈…若爆炸 比車諾比慘十倍

位於烏克蘭南部城市安赫德的歐洲最大核電廠─札波羅熱核電廠4日被俄軍占領，不過未引發輻射汙染。烏克蘭當局表示，俄軍砲彈擊中了核電廠的一座訓練中心，未擊中反應爐。（路透）

位於烏克蘭 南部安赫德(Enerhodar)市、有「歐洲最大核電廠」之稱的「札波羅熱核電廠 」(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)，在3日遭砲火襲擊和失火後，已落入俄羅斯 軍隊手中，目前廠內運作仍維持正常，輻射水平未達到危險等級；但電廠人員警告，俄軍恐在核電廠放置炸彈，以施壓烏克蘭。各國譴責俄軍置核電廠於險境，但俄方否認攻擊核電廠。

多國震驚、關切、強烈譴責

札波羅熱核電廠失火的消息一度引發外界恐慌，擔憂是否會重演1986年車諾比核電廠爆炸慘劇；不過後來國際原子能總署(IAEA)及烏克蘭當局都表示，砲彈擊中的是核電廠的一座訓練中心，未擊中反應爐；砲擊中兩人受傷，消防人員已撲滅火勢；此外，各國也未偵測到輻射值上升。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)曾稱，札波羅熱核電廠爆炸的慘烈程度將是車諾比事故的十倍，烏國總統澤倫斯基更以「末日」形容；證實核電廠未有嚴重事故後，烏國記者莎芙雀克(Mark Savchuk)說，強調「核電廠無事」就好像在說「今天我們沒毀滅世界，不如明天再來試試吧」。

俄軍占領札波羅熱核電廠後，廠內員工仍繼續如常營運；但是火警已讓外界擔憂烏克蘭境內其他核電廠在戰火之下的安全；卡內基國際和平基金會(CEIP)物理學者艾克頓(James Acton)表示，核電廠設計上堪稱可以抵禦一架飛機墜毀於此，但是「不會設想到會成為交戰區」。

4日的聯合國安理會上，多國對此事表示「震驚」、「嚴正關切」乃至「強烈譴責」；美國駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield)表示：「世界差點就要發生核災難」，「俄羅斯的攻擊置歐洲最大的核電廠於險境，極其魯莽而危險，危及眾多俄國、烏克蘭及歐洲一般民眾的安全。」

俄否認攻擊：基輔又捏造

俄羅斯駐聯合國代表涅本齊亞(Vasily Nebenzya)則稱，俄軍是在保護札波羅熱核電廠周邊地區，「俄軍攻擊核電廠」的說法是「假消息」，乃「基輔當局又一次歇斯底里的捏造」；俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)則說，核電廠失火係烏克蘭的「暴力組織」縱火。

烏克蘭獨立新聞社(UNIAN)則引述札波羅熱核電廠員工的說法稱，核電廠失火係由車臣菁英暗殺部隊「卡德羅夫茨」(Kadyrovtsy)所為，而且俄軍占領核電廠後，恐怕將要在廠內安置炸彈，把核電廠充作「人質」以「施壓烏克蘭、勒索全歐洲」。

烏克蘭南部城市安赫德市札波羅熱核電廠附近的一座居民樓4日遭俄軍砲擊冒煙。（路透） 烏克蘭軍士兵4日在與俄軍的戰鬥中。（歐新社）