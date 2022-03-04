俄烏戰燒到太空？俄「反制裁」拒為英發射36顆網路衛星

烏俄衝突延燒至今將近一周，不只西方對俄國 出重手制裁，俄國也對西方「反制裁」；總部位於倫敦的網路公司「寰宇一網」(OneWeb)原定4日要委託俄資法籍公司亞利安娜航天公司(Arianespace)，於哈薩克的貝康諾太空發射場(Baikonur cosmodrome)發射36顆網路衛星到近地軌道，但該發射場所有人俄國國營航天公司Roscosmos現在似乎從中作梗。

Roscosmos之所以拒絕替寰宇一網發射看似無害於俄國軍事行動的民用網路衛星，係因英國 政府有該公司持股，並強調若英國政府不出售該股份，俄方將不會同意寰宇一網使用貝康諾太空設廠；俄國前副總理、Roscosmos董事長羅戈辛(Dmitry Rogozin)日前在推特向英國政府下最後通牒，他說：「英國政府必須於莫斯科時間3日晚間9時30分前出售持股，並向俄國保證這次發射的衛星不會被用於軍事用途，否則我方不會履約。」

英國政府對於Roscosmos的威脅並未屈服，商業暨能源大臣奎登(Kwasi Kwerteng)在推特上反嗆Roscosmos：「在寰宇一網的議題上沒有任何談判空間，我們不會出售政府持股；目前英國政府正與各位股東聯繫，討論下一步行動」；寰宇一網對此議題不予置評。

這並非Roscosmos首次與俄國政府站在同一陣線，反制西方國家對俄國的各項制裁；2014年俄羅斯併吞克里米亞半島(Crimean Peninsula)時，羅戈辛也曾在推特上嗆美國國家航空暨太空總署(NASA)：「在分析西方各國對俄羅斯航太產業制裁可能的影響後，我想以後美國人只能用跳跳床讓自家太空人 『跳』上太空。」

不過，由於美俄在航太領域的合作由來已久，且雙方也早已培養出不錯的默契，雖然曾幾度因為美俄關係緊張差點導致Roscosmos與NASA的合作破局，但至少羅戈辛曾承諾在俄國的國際空間站正式退役以前，仍將繼續維持美俄間的航太合作關係，目前烏俄間的衝突也尚未在航太領域波及美國。