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才簽完「友好」協議 俄侵烏遭孤立 動搖中俄「新軸心」

記者張文馨／華盛頓報導
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭（右）上月4日剛發布「友好沒有止境」的中俄聯合聲明，俄入侵烏克蘭後，中國的國際處境進退維谷。（美聯社）
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭（右）上月4日剛發布「友好沒有止境」的中俄聯合聲明，俄入侵烏克蘭後，中國的國際處境進退維谷。（美聯社）

中國國家主席習近平俄羅斯總統普亭上月4日才剛發布「友好沒有止境」的中俄聯合聲明，華爾街日報3日報導，「中俄新軸心」卻因俄國遭全球孤立而動搖，習近平打造的「負責任大國」形象付諸東流，中國的國際處境進退維谷。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國專家白明(Jude Blanchette)表示，在俄國侵略烏克蘭前夕，升級中俄雙邊關係，是習近平外交政策的重大失誤，同時暴露習近平政策的局限性。

報導提到，習近平與普亭(Vladimir Putin)結盟的重要目的是在打造對抗美國的聯合陣線，報導引述知情官員和外交政策顧問的說法稱，過去一年的內部會議上，習近平強調美國是中方利益的最大威脅，北京的外交政策核心就是聯俄抗美。

落實到聯合聲明上，有了「兩國友好沒有止境、合作沒有禁區」，這是中方提出的建議；習近平的主要目標是美國，那紙聲明也未提到烏克蘭。

報導提到，美歐的政治家都已將北京和莫斯科畫成「新軸心」，這給了西方國家更多理由淡化和中國的往來，並強化各國彼此的關係。

報導表示，習近平亟欲與俄羅斯深化夥伴關係，共同應對美國的威脅，卻忽略了俄羅斯可能侵略烏克蘭的風險，北京甚至認為這不太可能會發生。

當普亭2月4日離開北京，烏克蘭情勢開始惡化，北京高層研議後對外發布一系列聲明，澄清北京對克里姆林宮的擁護；當俄軍開向烏克蘭，中國開始走上外交政策的鋼索，被迫援助俄羅斯，同時預防中國與美歐等國的關係徹底崩潰。

習近平「聯俄抗美」的如意算盤，遭因侵略烏克蘭一夕之間淪為「國際獨夫」的俄羅斯撥亂。

報導提到，俄國入侵烏克蘭正迫使北京調整外交政策，這不僅損害中國與西方國家的關係，也會使中方多年來經營的「負責任大國」形象付諸東流；中方官員表示，他們擔心為了拉近俄國，必須損失其他外交關係為代價。

報導點出的幾項中國目前國際處境的觀察點，首先，北京持續進口俄國農產品和能源，但部分中國銀行家說，為了確保自己不被以美元為主體的全球貿易體系排斥，他們遵守美國對俄羅斯的制裁，「除非上層另有指示，否則他們會默認遵守制裁。」

此外，由於中國在俄烏衝突中立場曖昧，可能導致英國、澳洲和日本等國提高警覺，關切北京壓迫貿易夥伴、軍事施壓台海。

歐盟與中國的投資協議前景黯淡，北京面臨更大阻力；若原定4月舉行的中國與歐盟峰會順利進行，也可能都在討論中國對烏克蘭的立場。

中國一直避免將俄羅斯軍事行動定義為「侵略」，但在中方堅持的「領土神聖不可侵犯、內政不受外國干涉」原則上，北京不僅不譴責俄羅斯，西方國家還擔憂北京會效仿俄羅斯，強勢推動統一台灣。

報導引述數名外交顧問的意見稱，雖然中國官媒發表親俄言論，但有些顧問私下質疑，中俄夥伴關係將切斷中國接收西方技術或其他資源的管道，從而影響中國發展，畢竟，中方過去40年來的巨大成長正因為中國對美國和盟友開放所致。

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