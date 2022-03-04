白宮加碼制裁普亭8親信 俄富豪、克宮發言人列名單

白宮3日宣布制裁八名俄羅斯總統普亭（左）的親信，其中包含俄羅斯頂級富豪尤斯馬諾夫（右）。（Getty Images）

白宮 3日宣布制裁八名俄羅斯 總統普亭 親信，包含俄羅斯頂級富豪尤斯馬諾夫、普里格欽和克里姆林宮發言人佩斯科夫，他們的在美國資產將被凍結，不得使用美國金融系統。

俄國電信巨頭尤斯馬諾夫(Alisher Usmanov)是俄羅斯數一數二的富豪，也是普亭的親密盟友，他先後遭到歐盟、美國和英國制裁，有一艘價值6億美元、已被德國沒收的豪華遊艇，他的私人飛機是俄羅斯最大的私人飛機之一。

美國與西方國家展開跨國合作，調查並凍結俄羅斯達官顯貴的海外資產，各國的制裁名單相互重疊，特定人士的海外資產紛紛遭到沒收；路透報導，法國政府在俄國石油公司老闆謝欽(Igor Sechin)的豪華遊艇出海前，將其攔下沒收；此外，法國也沒收了四艘與被制裁者有關的貨船。

俄國電信巨頭尤斯馬諾夫的價值6億美元的豪華遊艇已被德國沒收。（路透）

司法部2日成立一個制裁俄羅斯寡頭的特別工作小組，名為Kleptocapture，負責追緝被制裁者的資產。

美國總統拜登3日舉行內閣會議，他在會前表示，對於俄羅斯的金融制裁、個人制裁和出口管制，已產生深遠影響；美國繼續延長制裁名單，3日增加了10餘人，包含俄羅斯最有錢的億萬富翁之一，並禁止超過50名俄國寡頭及其家人或親信訪問美國。

拜登表示，美國會持續透過直接援助支持烏克蘭人民，追究普亭(Vladimir Putin)的責任。

根據白宮發布最新制裁的成果清單，美國在與盟友和夥伴協調後，針對更多俄羅斯顯貴及其家人在海外的資產，包含遊艇、豪華公寓、金錢和其他不義之財；美國將切斷他們與美國金融系統的往來，並凍結他們在美國的資產。

白宮3日宣布制裁的八名俄羅斯總統普亭親信，克里姆林宮發言人佩斯科夫在列。（歐新社）

除了尤馬斯諾夫，這次被制裁的還包括佩斯科夫(Dmitry Peskov)，白宮表示，他是普亭主要的宣傳者；及有「普亭廚師」之稱的餐飲業寡頭普里格欽(Yevgeny Prigozhin)。

在這波侵略烏克蘭的行動中，英國每日郵報曾報導，普亭假俄國傭兵組織「華格納集團」(Wagner Group)之手，從非洲雇用400名傭兵要取烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)等23名高官首級；報導指出，華格納集團的背後金主正是普里格欽。

白宮預告，除了凍結資產，還將針對19位寡頭和47位家人實施簽證限制；但國務院並未公布詳細名單。

此外，白宮也宣布制裁七個俄國實體和26名人士，指其散布假訊息。