俄烏第二輪會談 未達成停火協議 將設「人道走廊」

烏克蘭 與俄羅斯代表團3日第二次坐上談判桌磋商數小時,未能達成停火協議,戰爭將持續下去,但雙方同意開闢「人道走廊」,供在俄軍猛烈攻擊的地區各城鎮平民疏散,算是進展;兩國磋商代表表示,第三輪會談很快便會舉行。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,烏、俄戰爭爆發以來第二輪談判在白俄羅斯布雷斯特市(Brest)舉行;烏國總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)會後發推特貼文指出,很不幸,烏國要求的結果未能達成。

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX