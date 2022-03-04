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俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

俄烏第二輪會談 未達成停火協議 將設「人道走廊」

編譯潘勛／綜合3日電
烏克蘭與俄羅斯代表團3日第二次談判，但未能達成停火協議，雙方僅同意開闢「人道走廊」，讓平民疏散。圖為談判前兩國代表握手。（歐新社）
烏克蘭與俄羅斯代表團3日第二次談判，但未能達成停火協議，雙方僅同意開闢「人道走廊」，讓平民疏散。圖為談判前兩國代表握手。（歐新社）

烏克蘭與俄羅斯代表團3日第二次坐上談判桌磋商數小時，未能達成停火協議，戰爭將持續下去，但雙方同意開闢「人道走廊」，供在俄軍猛烈攻擊的地區各城鎮平民疏散，算是進展；兩國磋商代表表示，第三輪會談很快便會舉行。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，烏、俄戰爭爆發以來第二輪談判在白俄羅斯布雷斯特市(Brest)舉行；烏國總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)會後發推特貼文指出，很不幸，烏國要求的結果未能達成。

俄外長：烏要「去軍事化」

俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)表示，要與烏國達成和平協議，烏國必須「去軍事化」；俄方另暗示烏國要採「中立立場」，同意放棄加入北約組織(NATO)的想法。會前波多利雅科便貼文指出，烏國的會談前提是要求「立即停火」、開闢「人道走廊」供平民疏散，但談判成果僅達成第二項要求。

來源：TIME

拉夫洛夫指出，俄國軍事行動在會談舉行同時將繼續下去，不容烏克蘭留有「軍事基礎設施」來威脅俄國。

烏總統：普亭付全面代價

烏克蘭總統澤倫斯基表示，無意去軍事化，另嚴厲警告俄國總統普亭將為侵略烏國造成的一切，付出全面代價，烏國不會忘記在戰火中死去的人，上帝也不容烏國遺忘。

在回答烏克蘭還能抵禦俄軍攻勢多久時，澤倫斯基表示「不知道」。

兩國代表達成開闢人道走廊的協議，僅在特定時段局部停火；波多利雅科指出，與人道走廊相關後勤細節及通訊連絡很快就會達成協議；人道走廊除供民眾疏散離開，也容糧食及醫療救援進入。

俄方首席代表、普亭的顧問梅定斯基(Vladimir Medinsky)證實同意開闢人道走廊，但不願提供細節；他說，「今天解決的主要事項，在拯救陷入軍事衝突區的平民百姓」，兩國國防部同意設立機制，讓民眾可以離開。

烏、俄兩國同意很快舉行第三輪會談，但雙方立場有鴻溝，使得僵局很難有重大突破。

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