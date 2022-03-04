斷糧、斷水電 俄進逼黑海要港 專炸民生設施

烏克蘭守軍在基輔的一個檢查站站崗。(路透)

俄羅斯軍隊3日加速攻打烏克蘭 的三大人口中心，在烏國南部的俄軍企圖切斷烏國通往海上的道路，並蓄意轟炸民用基礎建設，並切斷水電、食物、暖氣和運輸；英國 國防部指出，進攻首都基輔(Kyiv)的俄軍遭遇強烈反抗、機械故障、道路阻礙和後勤補給問題，目前仍在基輔逾30公里之處，過去三天幾無進展。

圍攻戰 砲轟馬立波、敖德薩

俄軍原打算快速進攻基輔迫其投降，但遭到烏克蘭人強烈抵抗，因此改採圍攻戰術；俄軍陸續拿下許多小鎮與城市，尤其是南部地區，俄國 派軍到基輔並加強轟炸。

在俄國拿下南部海港重要城市赫爾松(Kherson)，繼續朝尼古拉耶夫(Mykolaiv)逼近；海港城市馬立波(Mariupol)遭到圍攻，而另一個海港城市敖德薩(Odessa)也遭俄軍嚴重砲轟。這些城市的官員表示，人民沒水電和暖氣可用，出現人道危機。

破壞鐵路 不讓老幼婦孺撤離

東部重要戰略城市馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)表示，馬立波過去24小時遭包圍，且持續面臨攻擊，俄軍已切斷水電、食物、暖氣和運輸；俄軍甚至損毀鐵路，不讓馬立波撤離老幼婦孺。

馬立波當局指出，俄國持續並蓄意轟炸重要民生基礎建設，阻止他們取得供應品和疏散民眾；電力和電話幾乎中斷，醫療單位不知要將傷患送到何處，住家和商店的食物和水也短缺。

黑海沿岸的西北部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)市長森克维奇(Oleksandr Senkevych)3日指出，俄軍拿下赫爾松後便朝本市前進，俄軍戰車車隊從北、東、南逼近尼古拉耶夫；他說，俄軍先以長程飛彈攻擊，尼古拉耶夫已準備迎戰。

學者：黑海命脈正受到威脅

若俄軍拿下尼古拉耶夫，可進一步朝臨黑海的重要海港敖德薩前進；劍橋大學烏克蘭研究的副教授芬寧(Rory Finnin)指出，「尼古拉耶夫是前進敖德薩的關鍵，烏克蘭的黑海命脈正受到威脅，尼古拉耶夫就是那片重要的拼圖。」

美國高階國防官員3日表示，在南部的俄軍不像基輔附近的俄軍面臨到物資和供應問題；俄國人並蓄意攻打烏克蘭的民用基礎建設，包括電視發射塔和媒體設施；他們也攻擊民宅區，還有首都基輔和第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的政府基礎建設。

英國國防部3日在推特指出，俄軍進攻基輔面臨烏克蘭人極力反抗、機械故障和道路阻礙，使得多數俄軍仍在基輔逾30公里外的地方；美國和英國官方都指出，進攻基輔的俄軍面臨燃料和食物短缺，目前前進速度停滯。