制裁俄羅斯 畫設禁飛區？英美、北約不考慮

俄羅斯入侵烏克蘭已一周，外交制裁選項有限。圖為基輔大樓被炸，起火燃燒。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭 已一周，美國與北約盟國面臨馳援烏克蘭的壓力漸增，但歐美國家的外交選項有限。

華爾街日報(WSJ)報導，俄軍持續向烏克蘭都會區逼近之際，西方國家最嚴厲制裁方案之一是畫設禁飛區，這會讓俄國 戰機無法對烏克蘭空襲，但美國及北約國家不願這麼做。

英國首相強生(Boris Johnson)2日表示，「許多人質疑西方國家何不直接軍事介入，北約成員國不這麼做是有原因的，若要在烏克蘭領空畫設禁飛區，考量當前情況，必須打下俄國戰機，這並不在任何西方國家的考慮之列」。

英國官員表示，高官曾討論禁飛區，但這種方式並不切實際。

此外，若在烏克蘭附近領空畫設禁飛區，也會影響到北約多國的數百架飛機，其他國家的空軍機隊也必須配合。

萬一俄國攻擊任一架北約盟國的飛機，形同攻擊30國同盟。

英國政府表示，將持續對單獨的俄國人祭出制裁，送更多武器給烏克蘭，並讓難民更容易在英國落腳。

西方國家領袖坦言，制裁並不會立刻影響戰事。

美國阻斷俄國大型銀行在國際金融體制的運作資格後，拜登總統上周表示：「這(制裁發揮效果)需要時間。」

官員希望，空前的經濟制裁能迅速傷害俄國經濟、銀行及企業，並對俄國總統普亭 造成實質影響。

另有官員透露，禁飛區將是最終和平協議的一環。

北約成員國雖然反對直接介入俄烏戰事，但逐漸增加防禦部署，30多處地點的逾100架戰機高度戒備，從波羅地海到地中海則有超過120艘船艦戒備，數千名士兵部署在北約東部。

普亭已下令核武部隊待命，這也讓北約盟國提高警戒，準備因應可能的軍事介入風險，但西方國家對於應對戰事升溫的方法並無共識。

一名北約官員猜測，西方國家可能透過私人管道提供烏克蘭軍備，但拒絕詳述；另一名歐洲官員透露，政府間已在討論相關事宜。

北約和歐洲官員關切，俄國可能攻擊西方國家透過波蘭提供烏克蘭軍備的後勤路線，白俄羅斯的軍隊環伺烏克蘭首都基輔周遭，顯示俄國計畫切斷西方國家對烏克蘭的軍事與人道援助。

北約成員國普遍認為，普亭將不計代價，擴大衝突。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)1日表示，俄國砲擊民生基礎建設，殺害烏克蘭平民，可能導致戰情升溫。

蕭茲表示，「烏克蘭基本上為生存而戰，這是非常、非常戲劇性的時刻。」

他呼籲交戰方透過對話解決衝突，但表示普亭已拒絕所有可能達成和平協議的辦法。