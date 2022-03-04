烏克蘭難民1周暴增100萬 估將逾1000萬人

俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有100萬烏克蘭逃往國外成為難民，其中一半以上去了波蘭。圖為早先抵達波蘭的女子與歷盡艱辛，於3日跨越邊境抵達波蘭的兒子相擁而泣。（歐新社）

聯合國 難民署(UNHCR)統計，已有逾百萬難民逃離戰亂中的烏克蘭 ，成為本世紀歐洲最嚴重人道主義危機；目前人數已等同2015年敘利亞、伊拉克和阿富汗難民；聯合國預估未來幾個月將有1000萬人需要援助和保護，本周宣布提供17億元資金；加拿大政府也宣布，將無上限接收烏克蘭的難民，收容期限最長兩年。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，一周內暴增超過100萬難民被迫離開家園，人數幾乎相當於2015年移民危機期間一整年來，在歐洲尋求庇護的人數。

聯合國難民署高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)2月28日表示，若戰鬥繼續下去，未來幾周內將有多達400萬人被迫逃離，約占烏克蘭人口10%。

超過半數烏克蘭難民逃到波蘭

有一半以上難民去了波蘭，還有很多人湧入摩爾多瓦、斯洛伐克、羅馬尼亞和匈牙利。截至3日，已有逾50萬5000人越境進入波蘭；波蘭預計接收多達150萬難民。

歐盟 內政委員約翰遜(Ylva Johansson)27日表示，歐盟成員國要準備在未來幾個月內協助「數百萬」烏克蘭人。

聯合國也預測，如果持續戰亂，未來還會有超過1000萬名烏克蘭人會逃離家園，其中包括約400萬人可能跨境逃往他國。

可望獲歐盟成員國3年臨時保護

烏克蘭人可免簽證在歐盟停留90天。依據可望3日通過的新規則，烏克蘭國民有資格在歐盟這個27國集團內獲得長達三年的「臨時保護」。

目前部分聯合國重要官員已被安排至基輔境外，持續提供人道救援，同時減少戰事的干擾並降低風險；但杜加里克指目前仍有少數人員仍留在基輔，「為了擴大救援行動，我們必需要能能安全且暢通無阻地進入所有受衝突地區。」

加拿大無上限接收 最長2年

另外，加拿大移民部部長長福瑞澤(Sean Fraser)3日宣布將加速接收烏克蘭難民的程序，並強調「申請人數沒有上限」，且收容期間最長兩年，福瑞澤說：「所有符合申請條件的難民將獲准工作許可，如果他們希望，將得以最快的速度在本國開始工作。」

各國及慈善組織的捐款也紛紛湧入，協助烏國難民逃往他國，烏國政府甚至開放接收虛擬貨幣捐款；不過有分析師提醒，此舉可能是有心人士想靠戰爭財致富的騙術。