控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

俄羅斯總統普亭3日透過國家電視台向俄國安全理事會發表講話表示，「對烏克蘭的特殊軍事行動正按計畫進行」，將繼續下去。（路透）

俄羅斯總統普亭 3日發表電視演說，聲稱「對烏克蘭 『特別軍事行動』正嚴格按時間表、依計畫進行，所有任務都在順利完成」。同日，法國總統馬克宏 與普亭通話長達90分鐘，馬克宏在通話後，對未來局勢感到悲觀；法國總統府警告，「妄想」的普亭決心控制「整個烏克蘭」，以實現所謂「去納粹化」，最糟的情況尚未到來。

有線電視新聞網(CNN)報導，普亭3日透過國家電視台向該國安全理事會發表講話。儘管他國的國防評估顯示，俄羅斯面臨來自烏克蘭軍方「超乎預期的強烈抵抗」，但普亭表示，「對烏克蘭的特殊軍事行動正按計畫進行」。普亭並讚揚俄羅斯士兵入侵期間的勇氣。

普亭在這場電視講話中，再次重申無根據和不確實說法，指經民主選舉產生的烏克蘭政府是「納粹」、「法西斯」政權；這種說法在國際上受到嚴厲譴責，尤其烏克蘭總統澤倫斯基是猶太人。

紐約時報報導，普亭在與馬克宏通話中表示，他的主要目標是「烏克蘭的去軍事化和中立地位」，這些目標「無論如何都會實現」；不願透露姓名的法方官員表示，俄羅斯的行動是否成功尚無定論，但「我們必須預計最壞的情況即將到來」，俄方將採取更嚴重暴力行動。

法國總統府高層官員指出，這次通話是應克里姆林宮要求，而「普亭總統所說的任何內容，都不能讓我們放心」。普亭無意退出這場正在發生的戰爭，他「展現出繼續行動的巨大決心，想控制整個烏克蘭」，「用他自己的話說，他將把烏克蘭『去納粹化』行動進行到底」。

法方官員表示，馬克宏告訴普亭，他入侵主權國家犯下重大錯誤，「入侵烏克蘭是妄想、自欺欺人、尋找藉口，俄國將因此付出沉重代價，最終將有很長一段時間遭受孤立、削弱和制裁」。

這是自俄烏戰爭開始以來，俄法領袖第三次通話。宣布參選連任的馬克宏將法國定位為歐洲外交中心，試圖藉由與普亭對話，提升自己在法國和國際間的地位。

在通話中，馬克宏敦促普亭避免平民傷亡，並允許人道救援進入衝突地區。普京否認俄羅斯軍隊正在襲擊平民，稱那是「反俄虛假宣傳活動的一部分」；普亭表示，他「贊成」將平民死亡人數降至最低。但他沒有做出任何承諾來支持這項說法，他也否認俄羅斯軍方主動瞄準民用基礎設施。

法國官員表示，儘管雙方觀點截然不同，但「普亭採取一種非常冷靜的談話方式，有時會表現不耐，但基本上，交流過程沒有明顯的緊繃跡象」。

俄軍坦克3日繼續向烏克蘭首都基輔推進。（路透） 入侵烏克蘭卻出師不順的俄羅斯軍隊3日在各地猛攻民用設施。圖為首都基輔地區Borodyanka 的一幢公寓樓遭砲擊後垮塌。（路透）