WSJ：美擬採新行動 對抗中國貿易和產業政策

知情人士表示，美國預備在未來幾個月推出可能動用貿易法301條的新舉措，以對抗中國的貿易和產業政策。 路透

美國拜登 政府正醞釀採取行動，對抗中國的產業補貼政策，並設法保護美國在新技術上的優勢，對中國採取更強硬的經濟政策。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，美國將在未來幾個月推出新措施，包括可能動用「貿易法」（Trade Act）的第301條款，對北京 政府補貼具戰略意義產業的做法，展開新的調查。

報導指出，301條款的威力很大，美國官員可據此調查貿易夥伴的特定舉措，一旦發現違反貿易法，就可採取懲罰性行動。雖然知情人士並未列出可能的目標產業，但中國已明確在半導體、人工智慧（AI）、5G無線網路和電動車產業尋求全球領導地位。

知情人士表示，白宮也在考慮加強審視美國企業在中國的投資，收緊對敏感技術的出口管制，並在補貼和其他問題上與歐亞盟友和夥伴加強合作。

據熟悉美中雙方的知情人士說，雖然美國政府考慮推出可能涉及301條款的新舉措已有一段時間，但美中高層官員已很久不再就貿易問題進行密切溝通，第一階段協議後的下一步進展已陷入停滯。

一些中國官員和政府顧問表示，美國新的301調查可能會招來嚴重後果，中國可能會就此採取反制措施，包括將美企列入「不可靠實體」清單，禁止其進入中國市場。

北京一名政府顧問表示：「目前美國政府的實體清單上有上百家陸企，但中國一直沒有將任何美企列入其實體清單。當然，這種情況有可能改變。」

雖然新的301調查可能會引發拜登政府修改川普執政時期的關稅 政策，但貿易專家表示，鑒於中國未能達到第一階段貿易協議中的採購目標，拜登政府目前可能不會考慮對大幅削減任何關稅。

據熟知美國貿易政策討論狀況的人士表示，拜登政府尚未對中國採購不足的情況做出回應，俄羅斯入侵烏克蘭事件也延緩了美方的討論進展。

這些人士說，新的301調查主要可能會針對中國利用產業補貼支持國內戰略性產業的做法，美國認為這種補貼損害了美企，並違反國際貿易規則。