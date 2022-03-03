俄國怎化解「經濟制裁」？美分析：靠中國和能源

專家指，脫逃西方經濟制裁，「俄羅斯最大的兩條路，就是中國和能源。」圖為普亭2月4日出席北京冬奧時，與習近平見面。(Getty Images)

俄羅斯 總統普亭入侵烏克蘭，如何化解西方嚴厲經濟制裁惡果，維持俄羅斯經濟運轉？前財政部 官員和制裁專家預計，銷售能源、倚重黃金和人民幣儲備金、透過小型銀行和未受制裁特權家庭帳戶轉移資金、改以加密貨幣交易，以及仰賴俄中關係，是俄方削減制裁打擊的變通之道。財政部金融情報和執法部門前主管史密斯(John Smith)說：「俄羅斯最大的兩條路，就是中國和能源。」

美國和歐盟制裁俄羅斯最大銀行及其特權精英，凍結俄國 中央銀行在國外資產，將其金融機構排除在SWIFT銀行體系外，但仍大致允許其石油天然氣流向世界各地。史密斯說，俄羅斯可能會向中國靠攏，以彌補難以向西方取得取商品服務供應的損失，但俄國也「押寶其巨大能源供應將繼續受需要，尤其現在仍是寒冬。俄國能源若能推向市場，就會獲得更多利潤。」

中俄2月曾簽署為期30年協議，允許俄國向中國供應天然氣，但天然氣輸送管道至少要三年才能完工；中國上周還宣布首次允許自俄國進口小麥。史密斯表示，由於俄國可洽談買家越來越少，很難向中國等國「討價還價」，中國也不會希望受到二級制裁或違反制裁法。

美國2月28日進一步加強制裁，凍結俄國央行在美國持有的任何資產；拜登政府估計此舉可能影響俄國數千億元資金。但這項新制裁措施排除與能源有關的銀行交易，處罰也不涉及普亭積累多年的黃金儲備。

研究經濟制裁的諾丁漢大學政治學助理教授庫斯特拉(Tyler Kustra)表示，莫斯科打造「俄羅斯經濟堡壘」，大部分食物和商品都是國內自製，以保護經濟免受制裁；但還是有些外國產品無法替代，乳酪即是其一。

喬治華盛頓大學政治學教授札柯尼(David Szakonyi)表示，俄國為支持其金融交易，必然更加依賴加密貨幣，「但時間久了以後，它也不太可能成為企業交易的替代品。」

於歐巴馬政府期間擔任財政部外國資產控制辦公室執法主管的列夫(Ori Lev)表示，總體來看，「無論使用加密貨幣或依賴中國，俄國有辦法緩解制裁，只是無法重現金融系統。」與此同時，白宮試圖公開強調，北京出手拯救莫斯科，從長遠來看，將損害中國在歐洲和全球的聲譽。