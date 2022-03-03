富豪躲制裁 俄老闆賣切爾西足隊 至少5超級遊艇遠避

英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇2日宣布出售球隊，試圖躲避制裁。圖為阿布拉莫維奇去年5月在瑞典觀賽。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭，受到歐美制裁，俄國 富豪紛紛設法「自保」，例如英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)2日宣布出售球隊，得款設立基金會幫助烏戰受害者；其他富豪為了保護資產，至少五艘超級遊艇駛向印度洋的馬爾地夫，以免落入美國手中。

阿布拉莫維奇上週就把足球 隊的經營權轉移到慈善基金會，以免被英國 政府列為經濟制裁的對象。他說，出售球隊是「艱難的決定」，因戰爭而非脫手不可，是「很痛苦」的事。

英國首相強生1日遭反貪腐中心主管卡倫紐克(Daria Kaleniuk)當面質疑，｢閣下口口聲聲制裁俄國，阿布拉莫維奇卻沒受到制裁。」同一天，英國國會提案立法，凍結「來自俄國的髒錢」。

阿布拉莫維奇2003年買下倫敦的切爾西足球隊，之後，該隊表現不錯，多次奪得FA盃冠軍，也兩度贏得EUFA冠軍聯盟的頭銜，目前是英格蘭足球超級聯賽排名第三的球隊，僅次於曼徹斯特隊和利物浦隊。

俄國富豪海外「避戰險」的方法，還有將遊艇停泊到和美國沒有引渡條約的國家。西方國家宣布嚴厲制裁俄國的措施後，至少五艘俄國富豪的超級遊艇已停靠在斯里蘭卡外海的馬爾地夫。美國27日宣布和歐盟國家聯手制裁與普亭交好的俄國企業與大亨。

俄國鋁業大亨德里帕斯卡的超級遊艇克里歐號2日停泊在馬爾地夫首度馬列的港口。(美聯社)

富比世雜誌2日報導，德國政府已經把俄國富豪尤斯馬諾夫(Alisher Usmanov)停靠在漢堡的豪華遊艇迪爾巴號沒收。業界人士說，這艘512呎長的遊艇，價值約6億美元。

海運交通資料中心表示，俄國鋁業大亨德里帕斯卡(Oleg Deripaska)的超級遊艇克里歐號2日停泊在馬爾地夫首度馬列的港口。鋼鐵大王阿布拉莫夫(Alexander Abramov)的泰坦號則上月28日就已抵達。

俄羅斯最大民營銀行阿爾法銀行的創辦人之一的億萬富翁弗里德曼，2日與克里姆林宮畫清界線，相繼呼籲終結俄國對烏克蘭發動的戰事。(美聯社)

俄國自行車隊Tinkoff所有人丁可夫，財務也受到普亭侵烏的影響，2日呼籲停火。(美聯社)

另三艘俄國富豪擁有的超級遊艇也於2日現蹤於馬爾地夫海域，包括俄國俄國首富波塔寧(Vladimir Potanin)的288呎長遊艇涅槃號。這些遊艇本來停靠在中東地區。