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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

西方出手制裁 俄國認了經濟「遭受重擊」

編譯盧炯燊／綜合2日電
俄羅斯遭到美國及其西方盟國嚴重經濟制裁下，終於承認俄國經濟正遭受嚴重打擊。原來力挺普亭的俄國鋁業大亨德里帕斯卡2日與普亭畫清界線，呼籲終結俄國對烏克蘭發動的戰事。圖為兩人2017年出席在越南舉行的亞太經合會議。(美聯社)
俄羅斯遭到美國及其西方盟國嚴重經濟制裁下，終於承認俄國經濟正遭受嚴重打擊。原來力挺普亭的俄國鋁業大亨德里帕斯卡2日與普亭畫清界線，呼籲終結俄國對烏克蘭發動的戰事。圖為兩人2017年出席在越南舉行的亞太經合會議。(美聯社)

俄羅斯遭到美國及其西方盟國嚴重經濟制裁下，終於承認俄國經濟正遭受嚴重打擊。然而強調俄羅斯有一定程度的安全幅度，同時正擬定一些計畫。

拜登總統1日在國情諮文演說時提到，俄國經濟受到西方國家制裁衝擊；克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)2日與外國記者通話時作出回應說：「俄國經濟正遭到嚴重打擊。但有一定程度的安全幅度，同時正擬定一些計畫。」

拜登在發表國情諮文時，直指俄羅斯經濟已受到重創，西方的制裁迄今已令盧布貶值30%，俄羅斯股市在不到一周內下跌了40%。

克里姆林宮早前表示，普亭總統發布法令，由3月2日開始，禁止民眾攜帶價值1萬美元以上的外幣現金離境。

美國及西方盟國將全球經濟武器化，包括將俄羅斯部分銀行踢出國際銀行系統SWIFT，採取措施防止俄羅斯中央銀行動用外匯儲備來支撐盧布。

經濟學者認為，俄羅斯1.5兆美元的經濟(為美國經濟規模的 7%)進一步萎縮，對於這樣一個核強國來說是前所未有的。但經濟制裁導致盧布大幅貶值，引發更高的通貨膨脹、更高的利率和商品短缺，這些都傷害俄羅斯老百姓。

美國及西方盟國採取一系列金融手段攻擊對俄羅斯，反映出在一個全球化、數字化和高度依賴資金獲取的世界中，衝突的方式已經發生了巨大變化。

過去打擊經濟目標是依賴軍事行動，例如轟炸工廠、封鎖和奪取戰略資源。但過去一周釋出的制裁行動表明，在金融市場的行動較常規武器更快取得成果。而且還可以不費一兵一卒，美國及西方盟國不用採取直接軍事行動。

另方面，美國外交關係協會(CFR)國際經濟主任施泰爾(Benn Steil)警告，制裁和凍結俄羅斯央行資產，將會使其他國家提高警剔，為了更容易抵禦類似俄羅斯目前所受到的壓力，國際交易不再使用美元，加速擺脫美元作為國際交易主要結算貨幣地位，長期來說或會削弱美元在世界經濟中的重要性。

他指出，中國會把美國與西方盟國的制裁視之為一種警覺，必然採取更堅定措施來減少對美元的依賴。

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