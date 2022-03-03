我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

俄烏「第2輪」談判 將在白俄邊界登場

編譯陳韻涵／綜合2日電
俄羅斯和烏克蘭預定3日在白俄羅斯舉行第二輪和平會談。圖為烏(右)俄(左)雙方上月28日在白俄羅斯舉行第一次會談，但沒有結果。(美聯社)
俄羅斯和烏克蘭預定3日在白俄羅斯舉行第二輪和平會談。圖為烏(右)俄(左)雙方上月28日在白俄羅斯舉行第一次會談，但沒有結果。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭第七天，第二輪談判在白俄羅斯邊界登場；俄國外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)警告，俄烏戰爭後果加劇，「第三次世界大戰將是核戰和具破壞性」；英國首相強生(Boris Johnson)表示，俄國總統普亭已犯下戰爭罪。

俄烏第二輪談判3日在白俄登場，雙方代表在上月28日首輪談判約五小時沒有達成結果後，雙方同意擇日繼續磋商。 

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)2日表示，「烏克蘭與其占領者的第二輪談判今日舉行，烏克蘭代表已出發。」

俄國媒體原本報導，俄國磋商員預期烏克蘭官員3日上午才會抵達白俄談判。

烏：已逾2000平民喪生

俄國部隊入侵烏克蘭，包圍許多大城市，但俄軍奮戰一周仍未推翻烏克蘭政府；烏克蘭緊急服務部門表示，戰爭爆發以來已有逾兩千位平民喪生，許多醫院、幼兒園和民宅被摧毀。

俄國否認針對平民發動攻擊，這場行動只是尋求解除烏克蘭武裝的「特別軍事行動」。

英國首相強生2日譴責俄軍砲擊無辜平民，「完全符合戰爭罪的標準」。

英國籍國際刑事法院首席檢察官康恩(Karim Khan)2日表示，已著手調查可能的戰爭罪刑，以及俄國犯下的人道罪刑。

英國首相強生2日在國會痛批俄羅斯總統普亭是「戰犯」。(美聯社)
英國首相強生2日在國會痛批俄羅斯總統普亭是「戰犯」。(美聯社)

強生推文寫道：「我們很清楚，普亭不能犯下這些可怕的行為而不受罰。」

澤倫斯基在俄軍空襲第二大城哈爾科夫(Kharkiv)後，指控俄國犯下戰爭罪。

強生1日形容，俄軍聽令普亭採行的進攻策略「野蠻且無差別」。

曾任戰爭罪檢察官的英國司法大臣拉布(Dominic Raab)表示，英國「願意提供必要技術協助，支持將普亭定罪」，並強調保存「所有戰爭罪證據」的重要性。

俄羅斯強硬派外長拉夫洛夫2日出言恫嚇可能觸發核戰。(美聯社)
俄羅斯強硬派外長拉夫洛夫2日出言恫嚇可能觸發核戰。(美聯社)

俄外交部長恫嚇「核戰」

隨著俄軍在烏克蘭攻城掠地，普亭日前警告，任何國家派兵馳援烏克蘭將面臨嚴重後果；俄國外長拉夫洛夫則警告，第三次世界大戰將會是核戰且具毀滅性，

俄國塔斯新聞社(TASS )報導，拉夫洛夫說：「我們準備進入第二輪磋商，但烏克蘭方面應美國要求拖延。」

拉夫洛夫2日為俄軍進犯烏克蘭辯解，稱不容烏克蘭擁有核武，但沒有證據顯示烏克蘭擁有或計畫取得核武；拉夫洛夫則指美國枉顧「核武禁擴條約」(NPT)，持續在歐洲國家部署核武。

來源：NBC News

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 俄國 普亭

上一則

俄軍徹夜空襲 烏南重鎮淪陷 缺糧缺電、屍遍地

下一則

聯大歷史性決議：譴責俄羅斯侵略烏克蘭…烏、美外交大勝

延伸閱讀

才讚普亭侵烏「精明」 川普改口批俄「大屠殺」

才讚普亭侵烏「精明」 川普改口批俄「大屠殺」
普亭侵略烏克蘭掀反彈 俄富豪將賣掉英超切爾西

普亭侵略烏克蘭掀反彈 俄富豪將賣掉英超切爾西
普亭侵烏以來首次公布傷亡人數 俄軍498死1597傷

普亭侵烏以來首次公布傷亡人數 俄軍498死1597傷
俄國棋王：制裁效果有限 北約動武才能阻止普亭

俄國棋王：制裁效果有限 北約動武才能阻止普亭

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭