俄烏「第2輪」談判 將在白俄邊界登場

俄羅斯和烏克蘭預定3日在白俄羅斯舉行第二輪和平會談。圖為烏(右)俄(左)雙方上月28日在白俄羅斯舉行第一次會談，但沒有結果。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭 第七天，第二輪談判在白俄羅斯邊界登場；俄國 外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)警告，俄烏戰爭後果加劇，「第三次世界大戰將是核戰和具破壞性」；英國首相強生(Boris Johnson)表示，俄國總統普亭 已犯下戰爭罪。

俄烏第二輪談判3日在白俄登場，雙方代表在上月28日首輪談判約五小時沒有達成結果後，雙方同意擇日繼續磋商。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)2日表示，「烏克蘭與其占領者的第二輪談判今日舉行，烏克蘭代表已出發。」

俄國媒體原本報導，俄國磋商員預期烏克蘭官員3日上午才會抵達白俄談判。

烏：已逾2000平民喪生

俄國部隊入侵烏克蘭，包圍許多大城市，但俄軍奮戰一周仍未推翻烏克蘭政府；烏克蘭緊急服務部門表示，戰爭爆發以來已有逾兩千位平民喪生，許多醫院、幼兒園和民宅被摧毀。

俄國否認針對平民發動攻擊，這場行動只是尋求解除烏克蘭武裝的「特別軍事行動」。

英國首相強生2日譴責俄軍砲擊無辜平民，「完全符合戰爭罪的標準」。

英國籍國際刑事法院首席檢察官康恩(Karim Khan)2日表示，已著手調查可能的戰爭罪刑，以及俄國犯下的人道罪刑。

英國首相強生2日在國會痛批俄羅斯總統普亭是「戰犯」。(美聯社)

強生推文寫道：「我們很清楚，普亭不能犯下這些可怕的行為而不受罰。」

澤倫斯基在俄軍空襲第二大城哈爾科夫(Kharkiv)後，指控俄國犯下戰爭罪。

強生1日形容，俄軍聽令普亭採行的進攻策略「野蠻且無差別」。

曾任戰爭罪檢察官的英國司法大臣拉布(Dominic Raab)表示，英國「願意提供必要技術協助，支持將普亭定罪」，並強調保存「所有戰爭罪證據」的重要性。

俄羅斯強硬派外長拉夫洛夫2日出言恫嚇可能觸發核戰。(美聯社)

俄外交部長恫嚇「核戰」

隨著俄軍在烏克蘭攻城掠地，普亭日前警告，任何國家派兵馳援烏克蘭將面臨嚴重後果；俄國外長拉夫洛夫則警告，第三次世界大戰將會是核戰且具毀滅性，

俄國塔斯新聞社(TASS )報導，拉夫洛夫說：「我們準備進入第二輪磋商，但烏克蘭方面應美國要求拖延。」

拉夫洛夫2日為俄軍進犯烏克蘭辯解，稱不容烏克蘭擁有核武，但沒有證據顯示烏克蘭擁有或計畫取得核武；拉夫洛夫則指美國枉顧「核武禁擴條約」(NPT)，持續在歐洲國家部署核武。

來源：NBC News