俄軍首度證實498死1600傷 被俘俄兵哭訴：騙我是演習

被俘的俄羅斯士兵哭訴長官只說讓他們去演習，結果成了「砲灰」。（取自推特）

自上月24日烏俄衝突至今，烏克蘭 表示成功殲敵5840人，另有約2000名平民死亡，俄國國防部 2日則首度證實俄軍有498人死亡、1600人受傷；雙方的訊息都無法獲得核實，但美歐安全單位估計，俄軍死亡人數約2000人，而聯合國統計約500名烏國平民死亡。

美方分析，對於普亭而言，不論如何封鎖死亡將士人數的消息，網路無遠弗屆的年代終究不可能全面封鎖，因此當死亡人數節節高升時，俄國也必須面對國內日益升高的反戰壓力。

此外，俄軍對烏克蘭的進攻並不侷限在政府單位或軍事設施，數日來流出的消息均指出俄軍蓄意攻擊民宅、教堂、醫院、學校甚至幼兒園。

一名在基輔醫院擔任醫療志工的大學生瑪麗安(Tata Marharian)說：「我親眼看到被轟炸的醫院、教堂，還眼睜睜看著受傷的孩子在我面前死去，俄軍說什麼『沒有針對平民』的說法都是騙人的。」

烏克蘭軍方釋出的影片顯示，一些被俘的俄羅斯戰士稱他們不知道要到烏克蘭打仗。（烏克蘭安全部提供）

事實上，據目前烏國軍方釋出的影片，應有為數不少的俄軍是在不知情的情況下被軍方高層丟入戰場，許多被俘的俄軍士兵都表示他們不知道要到烏克蘭打仗，長官只說讓他們去演習；一名被俘並戴上手銬的俄軍士兵打電話給家人時，向家人失聲痛哭，說自己被軍方當成「砲灰」，甚至不能去收拾同袍的遺體、不能為他們辦葬禮，這名士兵還在鏡頭前透過電話對家人說了無數次的「我愛你」。

五角大廈官員表示，俄軍把同袍屍體遺棄在當地的做法令人匪夷所思，助長了俄國內部的反戰聲浪，並讓活著回家的士兵無法面對同袍的家屬；前國防部次卿伊芙琳．法卡斯(Evelyn Farkas)說：「看到俄軍把倒下的同袍直接扔在當地令人震驚，日後他們回家時，勢必要面對陣亡士兵家屬『我兒子究竟在哪裡』的淒厲質問。」

俄羅斯這種把同袍扔下不管的作法，反而讓烏克蘭的心戰作業有了著力點，加強對俄國民眾的反戰宣傳；烏國內政部上月27日表示，已架設熱線及網頁提供被俘俄軍官兵的照片或視頻；該網站寫道：「如果你的任何親友被迫來烏作戰，在這裡可以找到他們被俘或死亡的消息。」