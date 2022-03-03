「幾套劇本行不通」俄軍攻烏計畫失算 恐陷困局

俄軍戰車車隊在開進烏克蘭首都基輔時由於遭到頑強抵抗，進展不順，已受阻四天。圖為一名烏克蘭民兵2日在基輔郊外狙擊俄軍。(美聯社)

「華盛頓郵報」報導分析，從俄羅斯侵略烏克蘭 最初幾天情勢看來，克里姆林宮的軍事計畫不周，俄羅斯對於攻打烏克蘭可能面臨何種後果的假設，可能也都失準。

就在俄國 總統普亭宣布對烏克蘭開戰的幾分鐘後，成立傀儡政權的政治戲碼便已拉開序幕。流亡俄國的烏克蘭前國會議員查瑞夫(Oleg Tsaryov)透過Telegram個人頻道聲稱，已返抵烏克蘭，準備很快上台成為領導人，取代烏克蘭總統澤倫斯基 。

查瑞夫在聲明中寫道：「目前我在烏克蘭，基輔很快就能脫離法西斯主義者。」

過了兩天之後，由於俄軍遭遇烏克蘭頑強抵抗，查瑞夫發表聲明批評「由於某些原因而改變心意」的支持者，並說所有計畫才剛起步。

華郵指出，查瑞夫是親俄派分離分子，被許多烏克蘭人視為叛徒，如果克里姆林宮認為扶植查瑞夫之輩將輕鬆取得間接操控烏克蘭的管道，莫斯科就低估了想要掌控一個外國勢力介入而更替政權的國家，實際困難度有多高。

相同的劇本，俄國在2014年就曾使用在克里米亞(Crimea)、頓內次克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)，拉抬親俄派精英分子掌控從基輔手中奪來的領域。然而，這次狀況截然不同，位於許多不同城市的烏克蘭民眾，都把俄國視為挑釁好鬥的侵略者。

報導分析，剛被俄軍摧毀且占領的烏克蘭城市，對俄國而言可能充滿誘惑，企圖接管掌控，但後果卻可能被充滿敵意的民眾包圍，與2014年狀況完全不同。

喬治華盛頓大學政治學教授唐尼斯(Alexander Downes)說，即使俄國有辦法命令澤倫斯基說，已經找到新任總統人選，所有問題也都是才剛開始而已。

唐尼斯說：「這就是推翻政權者沒有看到的層面。他們只注意短期的狀況。」

根據唐尼斯與波士頓學院(Boston College)政治學教授歐洛克(Lindsey O'Rourke)研究，外國勢力主導的政權更替，通常不會讓插手介入的國家與成為介入目標的國家雙邊關係變好，反而可能關係惡化，或者爆發內戰。