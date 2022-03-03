全球團結挺烏 烏克蘭國花「向日葵」爆紅

俄國入侵烏克蘭後，配戴烏克蘭的國花向日葵成了全球反戰、團結和希望的標誌。圖為1日華府的一場反對俄國侵烏的示威中，示威者將向日葵別在胸前。（Getty Images）

隨著俄國入侵，烏克蘭 戰火連連，砲火的煙硝已將藍天遮蔽，各國民眾為了以行動支持烏克蘭，將烏克蘭國花向日葵配戴在身上、或張貼在社群媒體，甚至還有人親自種植花朵，讓向日葵成了全球反戰、團結和希望的標誌。

日前英國 廣播公司(BBC News)一則報導，公布一段影片引起極大關注，畫面中一名烏克蘭女子親口告訴在烏國領土上的俄羅斯士兵，「帶上這些向日葵種子吧，這樣你戰死沙場的時候，向日葵會為你綻放。」

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)出席1日總統國情咨文演說時身穿的洋裝上，也繡著向日葵；她28日也被記者捕捉到戴著繡有向日葵圖案的白色口罩。

各國聲援烏克蘭的舉動也激起藝術家們創作的靈感，有人不斷用各種筆法畫出他們心中最美的向日葵，網路上許多攝影師更分享過去他們在當地旅行拍下向日葵齊放、將土地染成金黃色的照片。

1996年夏天，烏克蘭官員們在位於南方五一城(Pervomaysk)的核武導彈中心親自種下向日葵，意味該國正式移除核武；當時華盛頓郵報的報導是這麼形容：「這是在慶祝烏克蘭放棄世界第三大的核武軍火庫，作為蘇聯解體的象徵。」

許多商家也透過臉書 平台向烏克蘭表示支持，英國一家花店就在臉書專頁上貼滿各種向日葵花束的照片，鼓勵人們購買向日葵種子，並將收益全數捐給慈善機構「英國紅十字會-烏克蘭危機求助」(British Red Cross Ukraine Crisis Appeal)。