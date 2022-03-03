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俄軍徹夜空襲 烏南重鎮淪陷 缺糧缺電、屍遍地

編譯陳韻涵／綜合2日電
俄軍2日採取多線進攻與空襲包圍戰術，圍攻大城市。圖為基輔郊外受襲後火光衝天。（路透）
俄軍2日採取多線進攻與空襲包圍戰術，圍攻大城市。圖為基輔郊外受襲後火光衝天。（路透）

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊2日首次攻陷烏克蘭南部重要城市赫爾松(Kherson)；赫爾松市長科利哈耶夫(Igor Kolykhaev)當日上午曾透過臉書(Facebook)求救，後來證實赫爾松遭俄軍占領，並要求市民聽從俄軍的指示。

俄軍採取多線進攻與空襲包圍戰術，烏克蘭許多主要城市1日徹夜遭空襲，第二大城哈爾科夫(Kharkiv)等地砲聲隆隆，地面部隊包圍烏南亞速海(Azov Sea)港市馬立波(Mariupol)；馬立波官員表示，俄軍幾乎摧毀此區，彷彿「全面種族滅絕」。

俄軍2日採取多線進攻與空襲包圍戰術，第二大城哈爾科夫砲聲隆隆。圖為該市全國大學大...
俄軍2日採取多線進攻與空襲包圍戰術，第二大城哈爾科夫砲聲隆隆。圖為該市全國大學大樓被炸後燃起熊熊大火。（路透）

赫爾松被攻陷前，科利哈耶夫2日上午在臉書發文求救，稱赫爾松危急，硝煙四起，大家正努力抵抗。他寫道：「我們都在等待奇蹟，我們需要它。」

赫爾松市淪陷後，科利哈耶夫表示，「這裡沒有烏克蘭軍隊了，城市被包圍」。他說，烏軍往西北部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)撤離。

赫爾松人口約29萬人，位於克里米亞半島西北方，具戰略重要性；俄軍拿下赫爾松，讓俄國得以控制更多烏南沿海地區並往主要港口城市敖德薩(Odessa)推進。

科利哈耶夫表示，約十名全幅武裝的俄國官員與司令，2日進入該市市政廳並告知，他們將成立新政府，類似俄國在烏東支持的分離組織政權。科利哈耶夫呼籲市民，聽從俄國士兵的指示。

科利哈耶夫表示，這場戰鬥使居民無電可用，糧食匱乏，街頭橫屍遍地；俄軍使用重武器攻擊，約300名平民和地方戰士捐軀，許多屍體面目全非。

俄軍採取多線進攻、陸空夾擊的包圍戰術，1日晚上到2日清晨空襲多個烏克蘭城市，包括第二大城哈爾科夫和南部港市馬立波。

俄軍發動15小時空襲，並以地面部隊包圍工業重鎮馬立波；烏克蘭官員形容，普亭的軍隊簡直發動「全面種族滅絕」。馬立波是俄軍的關鍵目標，有助俄國建立往返克里米亞與俄國本土的陸路通道。

英國「每日電訊報」記者奧立凡(Roland Oliphant)稍早推文寫道，一名烏克蘭士兵告訴他：「我們被圍困在馬立波，若出了什麼事，別遺忘我們。」

馬立波副市長奧爾洛夫(Sergiy Orlov)表示，全區被包圍，連搬運屍體都有困難。

「我們面臨人道災難，四面受敵，俄軍就在幾公里以外。」奧爾洛夫表示，「烏軍驍勇善戰，將持續捍衛這座城市，但俄軍不只是打仗，他們幾乎毀了這個區域，慘不忍睹」。

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