聯大歷史性決議：譴責俄羅斯侵略烏克蘭…烏、美外交大勝

聯合國大會2日在緊急特別會議中，以壓倒性票數通過歷史性決議案，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求無條件撤軍，多國代表在會議主席宣布結果時起立鼓掌。（Getty Images）

聯合國大會2日以壓倒性票數通過決議案，譴責俄羅斯侵略烏克蘭 ，要求無條件撤軍，多國代表在會議主席宣布結果時起立鼓掌；反對譴責者包含俄羅斯、白俄羅斯 和北韓，俄國 親密盟友中國投了棄權票。

這是40年來，聯合國安理會首次在聯大舉行緊急特別會議，141個國家支持譴責俄羅斯的決議案，5國反對，35國棄權；決議案雖不具強制性，但反映俄國的侵略行動招致國際社會孤立。

國際危機組織(International Crisis Group)聯合國事務主任高文(Richard Gowan)表示，對烏克蘭人、美國和挺烏派來說，這是重大的外交勝利。

拜登：中印棄權 形單影隻

反對的有俄羅斯、白俄羅斯、北韓、位於東北非的厄利垂亞，以及位於西亞的敘利亞。

與俄羅斯擁有長期軍事關係的印度、俄羅斯總統普亭的親密盟友中國、古巴和委內瑞拉都棄權。

拜登總統讚許全球團結之舉，他說，當多數國家都支持聯大決議案時，只有四個殘暴的獨裁國家支持俄國，棄權的中國與印度形單影隻。

烏總統：反普亭聯盟已形成

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在推特發文表示，「全球反普亭聯盟」已形成，且正在運作；全球都與烏克蘭站在一起，勝利將屬於烏克蘭。

決議案指出，聯合國以最強力程度譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求俄國立即完全且無條件撤軍；此外，譴責協助俄軍入侵的白俄羅斯。

白宮2日宣布對俄羅斯和白俄羅斯實體的最新制裁，將出口管制擴及白俄羅斯，制裁白俄國防部，延長俄羅斯軍隊相關實體的制裁清單，並禁止美國企業出口石油和天然氣的開採和煉製設備到俄國。

白宮表示，「只要普亭繼續升級緊張情勢，美國就會結合盟友夥伴持續增加(俄國所需付出的)成本」。

國務卿布林肯(Antony Blinken)3日至8日將訪問東歐，會晤北約(NATO)與歐洲盟友，廣泛磋商協調應對預謀且無理發動侵略的俄羅斯；布林肯2日在國務院記者會表示，美國依然保持對俄的外交運作空間，盼終結戰爭，前提是俄國先撤軍。

正當全球關切俄烏戰爭會不會升級成核子大戰之際，美國空軍取消了3日凌晨原定在加州空軍基地(Vandenberg AirForce Base)試射義勇兵3型洲際彈道飛彈(Minute Man III Intercontinental Ballistic Missil)。

五角大廈發言人柯比(John Kirby)2日表示，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)下令推遲試射，以表示美國無意進行任何可能導致誤解或誤會的行動，但這不代表美國會取消其他確保可恃核戰力的例行訓練活動。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞(Sergiy Kyslytsya)發言。（美聯社） 俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞(Vasily Nebenzya)注視各國代表投票。（路透） 美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)發言。（美聯社）