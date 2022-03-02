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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

俄端出「核武」威脅…西方制裁 打到普亭痛點？

記者張聲肇／綜合報導
俄羅斯總統普亭（圖）出兵烏克蘭久攻不下，反激起西方國家團結援烏。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（圖）出兵烏克蘭久攻不下，反激起西方國家團結援烏。（美聯社）

俄羅斯總統普亭出兵烏克蘭久攻不下，反激起西方國家團結援烏，他看準歐美國家的畏戰心理，宣布「核武備戰」，部分觀察家擔心這位矢志「復興蘇聯」的俄羅斯總統，會不會心理逐漸失衡，而引發一場改變世界的戰爭？

根據美聯社的解讀，普亭不斷在電視觀眾前大罵烏克蘭是「新納粹」，當西方國家的馬前卒，也毫不留情地當面痛斥自己的情報首長； 歐美的經濟制裁開始重傷俄國經濟與民生後，乾脆亮出核武「抵抗」歐美國家的「圍毆、侵略」。

法國總統馬克宏28日和普亭交談時，在場的法國官員說，馬克宏提問，普亭回答時表情穩定，「很像臨床醫生，顯得意志堅定。」這位官員觀察到，普亭的心理狀態有隨時翻臉的跡象，想把場面操控成「即使沒道理的也要說有道理」的樣子。

美聯社的報導指出，歷來外國領導人都想弄清楚，普亭的腦子到底在想什麼，但卻幾乎都猜錯；現下烏克蘭危機中，他所顯現的特性，跟他當上俄國總統以來所顯現的一樣：精心策畫侵戰鄰國、毫不糾纏於陰謀論和謊言、大膽下令「網路戰」，干預美國兩次總統大選。

2014年他下令兼併屬於烏克蘭的克里米亞半島，知情者僅身邊幾個特務頭子，其他人全被蒙在鼓裡；他親信的高官沒人敢對他直言不諱，他自然聽不到「多元意見」。

他不只一次談過核武大戰，曾一度說出這樣的話：一旦爆發核戰，俄國是被侵略者，俄國人只有「當烈士」一途，連懺悔都來不及。

觀察家說，普亭可能有意拿核武威脅，來裂解西方國家對烏克蘭的支持，訛詐西方國家讓步；當然，他這番極端化的口頭威脅，也可能顯示，經濟制裁真的打到他的痛點了。

前國防部副助理部長、新美國安全中心資深研究員湯森(Jim Townsend)說，正因為如此，「我們必須冷靜。」

美國情報界分析普亭7月發表的5000字長文，大表「俄烏一族」，分開是因外國詭計等論調，擔心普亭基於要替俄羅斯民族申冤的「情緒」立場，發動這場「收復故土」戰爭。

核武政策研究員艾克頓(James M. Acton)建議各方給普亭一個下台階，類如1962年古巴飛彈危機時，美國以撤走在土耳其飛彈，交換俄國從古巴撤離，但「我不完全清楚他心裡的下台階會是什麼。」

普亭 烏克蘭 俄國

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