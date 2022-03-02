籲美對俄釋「有用」警告 烏總統：世界不能輸掉烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基1日下午在基輔市碉堡裡接受CNN和路透專訪時堅稱，俄軍必先停止轟炸烏國人民，兩國走上談判桌才有意義，他並呼籲各國繼續施壓俄羅斯。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)呼籲拜登總統在1日晚間發表的國情咨文，對俄羅斯侵烏釋出強烈且「有用」的警告，「全世界不能輸掉烏克蘭」；俄國 停止轟炸烏國城市，兩國對話才有意義；他也呼籲北約(NATO)成員國設下禁航區，以停止俄國空中攻勢，此舉是想防範戰火，並不想把北約拖下水。

「俄停止轟炸 談判才有意義」

澤倫斯基1日下午在基輔市碉堡裡接受有線電視新聞網(CNN)及路透(Reuters)通訊社專訪，指出俄軍必先停止轟炸烏國人民，走上談判桌才有意義；2月28日兩國官員曾首度會談，但無功而返。

來源：CNN

澤倫斯基在拜登總統首度發表國情咨文之前受訪，他敦促拜登讓美國民眾了解俄國侵略烏國情勢有多急迫，意義多重大，不光烏國陷入戰火，俄國還攻打民主、自由的價值。

澤倫斯基再度呼籲美國及北約在烏國上空設下禁航區，不然就派兵前來；「我們鑑諸歷史，才要求設下禁航區，」澤倫斯基說，「禁航區不意味烏國想把別的國家拖下水，但坦白講，世人盡知，全世界現都已捲進這場戰爭」。

澤倫斯基指出，自己已對拜登、西方領袖講過很多次，烏克蘭保家衛國，作戰會比任何國家都堅強，但光憑烏國獨力抗俄實在辦不到；因此若有人想幫忙烏國，動作要快，眼下已是時候。

拜登總統1日再與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，重申美國對烏克蘭的支持。圖為拜登在白宮橢圓形辦公室進行外交努力。(Getty Images)

澤倫斯基預測，若俄國奪下烏國控制權，北約成員國也將陷入麻煩，俄軍將列陣波蘭、立陶宛等國邊境，再發動其他挑釁，「全世界不能輸掉烏克蘭」。

俄軍已恢復並強緊進攻烏國；澤倫斯基受訪同時，俄軍轟炸烏國電視塔，在此之前幾小時，俄國警告能對其他與烏國安全機關發動「高精準」打擊；烏國內政部指出，電視塔被炸掉，引發憂慮，認為俄國將摧毀烏國通訊基礎設施。

「俄無差別攻擊烏平民、古蹟」

澤倫斯基指出，俄軍無差別攻擊烏國平民及歷史古蹟，現目睹孩童被殺害，烏克蘭人在捍衛生命權；但澤倫斯基表示，烏國衛國戰爭必將勝利，俄軍不曉得為何而戰，不識烏國街道、人民、思想、心理及抱負，只是被派來殺人，無謂地戰死。

澤倫斯基回答自己由喜劇演員變成全球聞名戰時領袖時表示，戰爭很嚴肅，不是在演電影，他不是偶像，烏克蘭才是；烏國是歐洲心臟，歐洲認為烏克蘭對世界別具意義，故此不能輸掉烏國。